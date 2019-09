Foto: oh

Antikes am

Antikes am Foto: oh

Für Wasen-Fans

Stuttgart Alljährlich im Herbst lädt das Cannstatter Volksfest auf den Wasen ein. 1818 schenkten Königin Katharina und ihr Mann König Wilhelm I. nach dem Ende einer Hungersnot den Bürgern das Fest, das später als Erntedankfest gefeiert wurde. Heute ist der Wasen – nach der Münchner Wiesn – das zweitgrößte Volksfest der Welt. Fassanstich der 174. Auflage ist an diesem Freitag um 15 Uhr, der historischer Volksfestumzug mit den Prachtgespannen der Stuttgarter Brauereien vom Cannstatter Kursaal zum Wasen startet am Sonntag um 11 Uhr. Geöffnet bis zum 13. Oktober Montag bis Freitag ab 12 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag ab 11 Uhr. Zapfenstreich von Sonntag bis Donnerstag um 23 Uhr, Freitag, Samstag und vor Feiertagen um 24 Uhr.

www.cannstatter-volksfest.de

Für Kunstsinnige

FellbachAn diesem Sonntag geht die 14. Triennale Kleinplastik in der Alten Kelter zu Ende. Die Skulpturenschau gehört zu den wichtigen internationalen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst. Auf fast 3000 Quadratmetern sind Kunstwerke im kleinen Format oder kleinen Maßstab von über 50 internationalen Künstlern zu sehen. Geöffnet an diesem Freitag von 14 bis 19 Uhr, am Samstag und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr (10/5 Euro).

www.triennale.de

Für Sammler

LudwigsburgÜber 170 Anbieter haben sich am Samstag und am Sonntag zur Ludwigsburger Antikmeile auf dem Marktplatz angekündigt. Das Angebot reicht von antiken Möbel über Gemälde und Uhren bis hin zu Spielzeug, Bücher und Glas. Erstmals sind auch englische Kleinantiquitäten, böhmische Glaswaren und französische Keramik zu erstehen. Mit Schätzservice. Geöffnet an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.ludwigsburg.de

Für Leckermäuler

Weilheim/TeckDer 4. Zähringer Markt steigt an diesem Samstag von 10 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz zwischen Rathaus und Peterskirche. Rund 30 Marktbeschicker verwöhnen Besucher mit Leckereien wie frischem Backhausbrot, selbst gebrautem Bier, Biosphärenhonig und Edelbränden auf einem Genießermarkt. Dazu gibt es Informationen zu den Zähringern, die in der Zeit um 1050 auf der Limburg in Weilheim residierten. Um 11 und um 14 Uhr starten spezielle Stadtführungen (Unkostenbeitrag 3 Euro). Für Kinder gibt es eine mittelalterliche Spielstraße vor der Peterskirche .

www.weilheim-teck.de

Für Naturliebhaber

Albstadt Natur, Land- und Forstwirtschaft und Schafe: Darum dreht sich alles beim 16. Schäferfest an diesem Samstag und am Sonntag rund um den Raichberg im Stadtteil Onstmettingen. Schäfer und Förster informieren über ihr Arbeitsfeld, die Alb-Guides geben geführte Wanderungen auf den Traufgängen in der Premiumwanderregion und die Alb-Alamannen demonstrieren wie das Leben vor Hunderten von Jahren auf der Alb ausgesehen hat. Ein besonderer Höhepunkt ist die Entzündung des Kohlemeilers vom Schwäbischen Albverein Onstmettingen. Es lockt obendrein ein Markt mit regionalen Spezialitäten und Kunsthandwerk. Geöffnet jeweils von 11 bis 18 Uhr. Eintritt und Parken sind frei. (kd)red

www.albstadt-tourismus.de