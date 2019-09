Vorhang auf

StuttgartZum Beginn der Spielzeit lädt das Staatstheater am Sonntag ab 11 Uhr zum Theaterfest ein. Im Opernhaus berichtet Intendant Viktor Schoner um 11 Uhr, was in der neuen Saison auf der Bühne passiert. Im Schauspielhaus stellt Ballettintendant Tamas Detrich von 13 bis 14 Uhr bei einem öffentlichen Training die neuen Mitglieder des Stuttgarter Balletts vor. Im Anschluss erläutert Burkhard C. Kosminski ab 14.30 Uhr was beim Schauspiel zu erwarten ist. Ab 12.30 Uhr gibt es eine Vielzahl von Aktionen in den Foyers und auf dem Vorplatz. Einblicke hinter die Kulissen der Staatstheater bieten Führungen durch die unterschiedlichen Gewerke. Der Eintritt ist frei.

www.staatstheater-stuttgart.de

Nacht der Keller

WeinstadtAn diesem Freitag und am Samstag, jeweils von 10 bis 1 Uhr steigt die 18. Nacht der Keller. In allen fünf Weinstädter Stadtteilen sind an den Abenden rund 30 Gewölbekeller – vom kleinsten Keller für 15 Personen bis hin zum größten Holzfasskeller Süddeutschlands – für die Öffentlichkeit geöffnet. Nicht nur sinnliche Genüsse, sondern auch ein vielfältiges kulturelles Angebot mit Livemusik und Kunst-Ausstellungen erwarten die Besucher. In diesem Jahr sind auch wieder die städtischen Museen dabei. Eintritt frei.

www.nacht-der-keller.de

Für Drachen-Fans

GrabenstettenBereits zum 12. Mal steigt an diesem Samstag und am Sonntag auf dem Fluggelände der Fliegergruppe Grabenstetten das große Drachenfest. Zahlreiche Einleiner, aber auch Lenkdrachen und spektakuläre Großdrachen wie Bären, Comicfiguren oder Meerestiere tummeln sich wieder am Himmel. Neben Kinderschminken, Hüpfburg, Drachen-Bonbonfähre und Modellbau-Stand gibt es auch einen Flugsimulator und die Möglichkeit zum Probesitzen im Segelflugzeug. Besucher dürfen selbstredend ihre eigenen Drachen mitbringen und diese in den markierten Bereichen steigen lassen. Los geht es am Samstag um 13 und am Sonntag um 10 Uhr. Eintritt und Parken ist an beiden Tagen frei.

https://drachenfest-grabenstetten.de.tl/

Kreative Kunstmeile

SchorndorfAnlässlich der Schorndorfer Kunstnacht wird die Stadt an diesem Samstag (ab 19 Uhr) zur Kunstmeile, bei der sich die Schorndorfer Kunstszene in ihrem ganzen Facettenreichtum präsentiert. Galerien, Museen und Ateliers laden zur Begegnung mit Kunst und Geschichte ein. Literatur, Musik, Performances und Führungen runden das Angebot ab. Mit dem Kunstnacht-Shuttle können auch etwas weiter vom Zentrum entfernte Veranstaltungsorte ganz bequem erreicht werden. Der Eintritt kostet 5 Euro.

www.kulturforum-schorndorf.de

Alblinsen im Fokus

BeurenAlblinsen, Filderspitzkraut, Schwarzer Brei und andere regionale Spezialitäten stehen an diesem Sonntag von 11 bis 17 Uhr beim Markt der Arche des Geschmacks im Freilichtmuseum Beuren im Fokus. Vorgestellt und verkauft werden selten gewordene Lebensmittel und vom Aussterben bedrohte Pflanzen nach dem Motto „Essen, was man retten will“. Zu entrichten ist der reguläre Eintrittspreis ins Museum (7/3,50 Euro). Kinder unter 6 Jahren sind frei. (kd)red

www.freilichtmuseum-beuren.de