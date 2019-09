Nachhaltig leben

StuttgartAn diesem Samstag (10 bis 19 Uhr) und am Sonntag (11 bis 18 Uhr) ist mit dem Heldenmarkt in den Wagenhallen wieder das „das größte temporäre Warenhaus für Nachhaltigkeit“geöffnet. Unter dem Motto „#fuerallediewasmerken“ geht es um nachhaltige Lebensmittel und Genuss, Textilien und Kosmetik, Wohnen und Lifestyle, Reisen und Mobilität sowie Finanzen und Versicherungen. Zudem ist ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Experten-Vorträgen, Ausstellungen und Workshops angekündigt. Tickets an der Tageskasse gibt es für 8/6 Euro. Es empfiehlt sich Bargeld mitzunehmen, da eine EC-Karten-Zahlung vor Ort nur eingeschränkt möglich ist.

www.heldenmarkt.de

Für Schnäppchenjäger

StuttgartBeim großen Herbstflohmarkt kann am Sonntag von 11 bis 18 Uhr wieder nach Herzenslust gestöbert werden: Schnäppchenjäger und Raritätensammler finden auf über 3000 Frontmetern Accessoires, Möbelstücke, Spielzeug und mehr. Die Stände verteilen sich auf mehrere Standorte: Am Markt-, Schiller- und Karlsplatz, in der Hirsch-, Kirch- und Dorotheenstraße kann man fündig werden.

www.flohmarkt-karlsplatz.de

Klassiker der Lüfte

Kirchheim/TeckFreunde der Klassiker der Lüfte geben sich zum 19. Oldtimer-Fliegertreffen, das mittlerweile eines der größten seiner Art in Europa ist, noch bis einschließlich Sonntag auf dem Segelfluggelände Hahnweide wieder ein Stelldichein. Luftfahrtfans erleben die historischen Flugzeugveteranen in Aktion. Angekündigt ist ein Querschnitt von Flugzeugen aus der gesamten Entwicklung der Fliegerei ab 1910 bis heute. Der Eintritt kostet am Samstag und Sonntag 18 Euro. Eine Zwei-Tageskarte ist für 35 Euro zu erstehen. Kinder bis 14 Jahre sind frei. Parkplätze und die Busshuttles vom Bahnhof und den weiter weg liegenden Parkplätzen sind kostenlos. Das Programm startet am Samstag und Sonntag jeweils um 9.15 Uhr.

www.oldtimer-hahnweide.de

Mediterranes Flair

TübingenZum Umbrisch-provenzalischer Markt in der Altstadt haben sich bis einschließlich Sonntag wieder die Händler der Städte Aix-en-Provence und Perugia zum Besuch in ihrer Partnerstadt angekündigt. Eine bunte Mischung aus kulinarischen Spezialitäten und handwerklichen Produkten aus Südfrankreich und Italien tauchen Tübingen in mediterranes Flair. Marktzeiten am Samstag sind von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Am Samstag steigt von 10 bis 16 Uhr ein buntes Kinderfest. Am Sonntag haben von 13 bis 18 Uhr auch die Geschäfte der Innenstadt geöffnet.

www.umbrisch-provencalischer-markt.de

Für Naturfreunde

Waiblingen An diesem Sonntag (ab 8 Uhr) lädt der 19. Tag des Schwäbischen Waldes wieder ein zum Naturentdecken. Rund 50 Veranstaltungen geben Inspiration für einen erlebnisreichen Ausflugstag. Auf dem Programm stehen geführte Themenwanderungen, naturpädagogische Angebote für kleine und große Waldentdecker, faszinierende Ausstellungen und traditionelle Feste. Für nostalgisches Flair sorgen Oldtimerbusse und die Schwäbische Waldbahn. (kd)red

www.schwaebischerwald.com