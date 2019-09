Für starke Leute

Stuttgart-WeilimdorfStarke Frauen und Männer messen sich an diesem Samstag (10 bis 22 Uhr) und Sonntag (10.30 bis 19 Uhr) bei den Highlandgames Stuttgart wieder in Disziplinen wie Baumstammüberschlag, Steinstoßen oder Fassrollen. Schottisches Lagerleben, keltische Handwerkstraditionen, Schafhütevorführungen und kaledonische Speisen und Getränke, Dudelsackspieler und Celtic Folk runden das schottisch angehauchte Erlebniswochenende beim Waldheim Lindental ab. Der Eintritt kostet 8/5 Euro, eine Familienkarte ist für 21 Euro zu erstehen. Kinder bis 10 Jahre sind frei.

Für Viertelesschlotzer

StuttgartDer traditionelle Uhlbacher Herbst ist das älteste Stuttgarter Weinfest mit Weinzelt, Livemusik und Rahmenprogramm. Bereits zum 61. Mal laden das Ellinger Gastro-Team und die Winzer vom Collegium Wirtemberg noch bis einschließlich Sonntag in die Kelter in Uhlbach ein. Der Besuch lohnt sich: Besucher können täglich wechselnde, attraktive Programmpunkte erleben, edle Weine vom Collegium Wirtemberg verkosten und leckere kulinarische Köstlichkeiten genießen. Geöffnet an diesem Freitag ab 18 Uhr, am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr.

Für Mittelalter-Fans

WaldenbuchBei der Veranstaltung „Mittelalter.Leben“ können Besucher des Museums der Alltagskultur wieder einen Zeitsprung in den Alltag des 13. Jahrhunderts machen. Im Schlosshof tummeln sich Handwerker, Knechte, adelige Damen, Ritter und Mägde. Zeitgleich findet im Museum die Finissage der Ausstellung „Dorfhochzeit. Hochzeitsfotos von 1880 bis 2017“ statt. Kostenlose Führungen gibt es an beiden Tagen um 11 und um 15 Uhr. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Geöffnet am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Ebenfalls an diesem Wochenende steigt in der historischen Altstadt Waldenbuchs das 48. Marktplatzfest.

Für „Festles-Gänger“

GöppingenBeim 36. Stadtfest rund um den Marktplatz ist bis einschließlich Sonntag wieder einiges geboten: Viele Aktivitäten und Attraktionen, kulinarische Genüsse, Tanzvorführungen sowie zahlreiche Musikgruppen aus dem Raum Göppingen machen das Fest zum Highlight im Festkalender der Stauferstadt. Geöffnet an diesem Freitag ab 19 Uhr, am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Bühnen sind auf dem Marktplatz, dem Dr.-Schwab-Platz und dem Kornhausplatz aufgebaut. Der Eintritt ist frei.

Für Heimatbewusste

Winnenden Die Landesfesttage – Heimattage Baden-Württemberg stehen in diesem Jahr unter dem Motto „Miteinander.fasziniert“. Bis einschließlich Sonntag steigt in der Winnender Altstadt ein buntes Spektakel mit verschiedenen Trachten- und Umzugsgruppen. Höhepunkt der Landesfesttage ist der Landesfestumzug am Sonntag um 13.30 Uhr mit rund 90 verschiedenen Trachtengruppen, Musikkapellen, Fahnenschwingern und Motivwagen, zu dem auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann erwartet wird. Der Eintritt ist frei.(kd)red

