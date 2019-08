Für Viertelesschlotzer

StuttgartDas Stuttgarter Weindorf ist eines der größten und schönsten Weinfeste Deutschlands – bis zum 8. September sind auf dem Markt- und Schillerplatz sowie in der Kirchstraße wieder rund 120 gemütliche Weinlauben nach schwäbisch-volkstümlicher Tradition aufgebaut und geschmückt. Geöffnet Sonntag bis Mittwoch von 11.30 bis 23 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 11.30 bis 24 Uhr.

www.stuttgart-weindorf.de

Für Biertrinker

StuttgartDas Stuttgarter Hofbräu Brauereifest steigt an diesem Samstag (14 bis 22 Uhr) und am Sonntag (11 bis 18 Uhr) auf dem Firmengelände in der Böblinger Straße. Unter dem Motto „Fürs Leben gern ein Stuttgarter“ werden die Besucher mit einem Rahmenprogramm inklusive Bierverkostung und Livemusik auf die Wasensaison eingestimmt. Im historischen Sudhaus startet zudem halbstündlich eine Brauereiführung. Eintritt frei.

www.stuttgarter-hofbraeu.de

Für Blumenkinder

StuttgartDas Woodstock Festival jährt sich in diesem Jahr zum 50. Mal – Grund genug für eine bunte „Love or Confusion – Woodstock Anniversary Party“ in den Wagenhallen an diesem Samstag (ab 22 Uhr), der Eintritt kostet 5 Euro. Davor findet ab 12 bis 19 Uhr ein großer Sommerflohmarkt statt, der Eintritt zum Flohmarkt ist frei.

www.wagenhallen.de

Für Pferde-Fans

Bietigheim-BissingenNoch bis einschließlich Dienstag findet der 85. Bietigheimer Pferdemarkt auf den Festplatz am Viadukt statt. Das traditionsreiche Fest lockt unter anderem mit einem Reit- und Springturnier sowie einem großen Feuerwerk am Sonntag. Einer der Höhepunkte ist der farbenprächtige Festumzug durch die Bietigheimer Altstadt am Montag ab 14 Uhr. Er endet auf dem Festplatz vor der imposanten Kulisse des Enzviaduktes.

www.bietigheim-bissingen.de

Für Sommerfrauen

Schorndorf/Waiblingen Die Remstal Gartenschau bietet bis zum 20. Oktober die Gelegenheit, um die Orte aus der Bestsellerreihe „Die Geheimnisse der Sommerfrauen“ und „Die Träume der Sommerfrauen“ von Autorin Sissi Flegel aus Winnenden zu besuchen. Das Dörfchen Hinterremsingen aus den Romanen steht stellvertretend für jedes der Städtchen im Remstal. In den Romanen treffen sich die vier Freundinnen im Wirtshaus „Traube“, als Inspiration dienten Sissi Flegel unter anderem der „Gasthof zum Ochsen“ in Kernen und der „Landgasthof zum Löwen“ in Weinstadt-Beutelsbach.

www.remstal.de

Für Möpse und Co

WernauIm Neckartalstadion treffen sich an diesem Samstag und am Sonntag Liebhaber und Besitzer von Möpsen, Bulldoggen und Chihuahuas zum Mopsrennen. Am Samstag können Hundebesitzer und Vierbeiner sich bei freiem Eintritt das Gelände ansehen und sich zwischen 12 Uhr und 18 Uhr auf der 50-Meter-Bahn schon mal warm laufen. Am Sonntag geht es dann um die Wurst. Der Eintritt kostet 7/1 Euro, Kinder bis 5 Jahre sind frei. Beginn ist um 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 5 Euro je Hund.(kd)red

www.mopsevent.de