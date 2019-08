Für Vierteleschlotzer

Winnenden Exzellente Tröpfchen aus den Winnender Wein-Anbaugebieten stehen von diesem Freitag bis einschließlich Montag bei den 20. Winnender Weintagen im Fokus. Wie jedes Jahr wird durch eine Blindverkostung der Besucher die Wahl zum Weintags-Wein stattfinden. Die Weingüter Häußer, Luckert, Siegloch sowie die Weingärtner Winnenden haben für das 20-jährige Jubiläum der Weintage ganz besonders edle Kreationen ausgewählt und präsentieren diese an ihren Ständen rund um den Marktplatz. Zur Eröffnung an diesem Freitag gibt sich neben dem Winnender Bürgermeister Norbert Sailer unter anderem auch die Württembergische Weinprinzessin Ellen Volzer die Ehre. Geöffnet am Freitag ab 18.30 Uhr, am Samstag, Sonntag und Montag jeweils ab 11 Uhr.

www.winnenden.de

Für Schäfchen

MarkgröningenVon diesem Freitag bis einschließlich Montag wird mit dem Markgröninger Schäferlauf wieder das älteste schwäbische Heimatfest gefeiert. Früher herrschte beim Zunfttreffen am Bartholomäustag (24. August) Anwesenheitspflicht, es wurde Gericht gehalten, Streitigkeiten wurden geschlichtet und Lehrlinge losgesprochen. Der heutige Festablauf geht auf die Schäferordnung von 1651 zurück. Festzug zum Stoppelfeld am Samstag ab 12.45 Uhr, dort findet dann der Lauf von Schäfern und Schäfertöchtern übers 300 Schritte lange Stoppelfeld statt. Eine Festplakette für die Innenstadt kostet 4 Euro.

www.schaeferlauf.de

Für Flieger-Asse

DonzdorfDie Fliegergruppe Donzdorf lädt an diesem Samstag und am Sonntag auf dem Sonderlandeplatz in Donzdorf wieder zum großen Flugtag-Wochenende. Dazu gehören am Samstag Modellflugzeuge am Boden und in der Luft, Kunstflüge mit Petra Unger mit ihrer Pitts S1S sowie mit Erwin Grundl und seiner Christen Eagle II , eine Feuershow und Livemusik. Am Sonntag geht es mit Frühschoppen, Flugformationen und weiteren Kunstflügen weiter. Verschiedene Flugzeuge sowie ein Hubschrauber stehen für Rundflüge zu Verfügung. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

www.donzdorfer-flugtage.de

Für Weintrinker

NürtingenDas Nürtinger Weindorf auf dem Stadthallenvorplatz hat noch bis zum 8. September täglich geöffnet. Weine von Winzern aus der Region werden ebenso angeboten wie internationale Tropfen. Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 17 bis 23.30 Uhr, Freitag und Samstag von 17 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 23.30 Uhr. Der Ausschank endet jeweils 30 Minuten vorher.

www.weindorf-nuertingen.de

Für Turf-Liebhaber

IfffezheimDie Große Woche in Iffezheim startet an diesem Samstag. Das Flaggschiff der traditionsreichen Rennbahn lockt bis zum 1. September mit sechs Renntagen mit sechs Gruppe-Rennen und drei Listenrennen. Platzöffnung ist Samstags und Sonntags ab 12 Uhr, Mittwoch und Donnerstag um 13.30 Uhr. Der Startschuss für das 1. Rennen fällt Samstags und Sonntags jeweils um 13.30 Uhr, am Mittwoch und am Donnerstag um 15 Uhr. Schluss- und Höhepunkt ist der Große Preis von Baden am 1. September. (kd)red

www.baden-racing.com