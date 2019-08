Reggae-Festival

StuttgartZum „Hallo Stuttgart!-Festival“ haben sich an diesem Freitag (ab 19 Uhr) gleich vier Acts in den Wagenhallen angesagt: Aus Frankreich kommen Dowdelin – das Trio erforscht den Afrofuturismus in seiner kreolischen Form, indem es die Musiktraditionen der Französischen Antillen in einen Jazz-Jungbrunnen wirft und mit elektronischen Sounds mischt, wie es sich zuvor wohl noch niemand getraut hat. Mit Jahcoustix ist auch ein echter Veteran der nationalen Reggaeszene dabei – er präsentiert sein Solo-Programm „Looping my Religion“. Die Stuttgarter Reggaefahne hält More Colours hoch und den Abend eröffnen wird die Percussiongruppe Sound of Gambia. Tickets an der Abendkasse kosten 5 Euro.

www.wagenhallen.de

Lichterzauber

LudwigsburgAn diesem Samstag illuminieren beim Lichterzauber ab Einbruch der Dunkelheit Lichterbecher und Lampions das Blühende Barock. Das Programm startet ab 14 Uhr: Dabei ist auch der Schiffsmodellbauclub Ludwigsburg von 14 bis 21 Uhr mit dem Schaufahren der Modellschiffe auf dem See im Südgarten. Im Aktionshaus im Märchengarten treibt um 18 Uhr und um 19 Uhr Clown Beppo sein Unwesen und um 20 Uhr beginnt der Lampionumzug durch den Südgarten. Höhepunkt des Abends findet an der Emichsburg im Unteren Ostgarten statt: Von den Pyrotechnikprofis der Firma Flash-Art aus Bielefeld wird gegen 21.30 Uhr ein Lichtspektakel der besonderen Art zelebriert. Der Eintritt kostet 9/5 Euro.

www.blueba.de

Home & Garden

LudwigsburgIm Schlosspark Monrepos findet bis einschließlich Sonntag wieder der „Home & Garden“-Markt statt. Hier findet man nicht nur die schönsten und ausgefallensten Kreationen, sondern auch die allerneuesten Trends für Haus, Garten und Lifestyle. Pflanzenarrangements, Interieur für drinnen und draußen, Schmuck, Mode, Stoffe, Kulinarik, Wellnessangebote und mehr. Geöffnet an diesem Freitag und am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro. Kinder und Jugendliche sind bis 17 Jahre frei.

www.homeandgarden-net.de

Biertage

GöppingenDie Braukunst steht noch bis einschließlich Sonntag bei den Göppinger Biertagen auf dem Schlossplatz im Fokus. An fünf verschieden Bier-Ausschank-Stationen lautet das Motto Bierwelt erleben: Rund 40 Bierspezialitäten, vom Weizen und Pils, über Bockbiere bis hin zu alkoholfreien Varianten, stehen zur Verkostung bereit. Dazu gesellt sich in diesem Jahr zum ersten Mal auch eine kleine Auswahl an nationalen und internationalen Gerstensäften. Mit Livemusik. Geöffnet an diesem Freitag und am Samstag von 16 bis 24 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Straßenkunst

Ulm/Neuulm Zum bereits dritten Mal und erstmals zwei Tage lang lädt die Stadt Neu-Ulm an diesem Samstag (14 bis 23 Uhr) und am Sonntag (12 bis 21 Uhr) zum Straßenkultur-Festival „Kultur auf der Straße“. Im Rahmen der Kampagne „150 Jahre Stadt Neu-Ulm“ wird die Innenstadt zwischen Petrusplatz, Rathausplatz und Heiner-Metzger-Platz mit Straßenkunst, Livemusik, Kultur und einer Vielzahl an Streetfoodständen zum Leben erweckt. (kd)red

www.neu-ulm-strassenkultur.de