Mit Schnüffelnasen

StuttgartAn diesem Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, steigt am Flughafen wieder das große Kinderfest. Highlights sind ein acht Meter hoher Kletterturm sowie eine etwa 30 Meter lange Zipline von Eurowings, an der mutige Kids mit Schwung entlang sausen können. Premiere feiert die Toggo Tour von Super RTL unter anderem mit diversen Musik-Acts. Dabei sind neben der Pferdesstaffel der Landespolizei auch die Hundestaffeln vom Zoll den Maltesern: Sie zeigen auf der Messepiazza, wie Personen aufgespürt und versteckte Objekte erschnüffelt werden können. Der Eintritt ist frei (inklusive Besucherterrasse). Es wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Wer trotzdem mit dem Auto kommt, kann im Parkhaus P20 zum Sondertarif von 2,50 Euro parken.

www.flughafen-stuttgart.de

In Steillage

Weinstadt Michael Schulte und OK KID sind die Headliner des „Steillage Open Airs“, das im Rahmen der Remstal Gartenschau erstmals an diesem Freitag und am Samstag stattfindet. Auf der Festivalbühne am Remsufer im Weinstädter Stadtteil Großheppach präsentiert die Stadt in Kooperation mit der Popakademie Baden-Württemberg Absolventenbands und Bands aus dem Spitzenförderprogramm der Talentschmiede sowie erfolgreiche Musiker der deutschen Musikszene. Einlass ist jeweils 14.30 Uhr, Tagestickets an der Abendkasse kosten 39 Euro.

www.steillage-weinstadt.de

Barock im Fokus

Zwiefalten Kulinarische Ausflüge, Musik aus dem 18. Jahrhundert und Führungen durch Prachtbauten des Rokoko – die Barockwoche vom 10. bis 18. August entlang der Oberschwäbischen Barockstraße gewährt an 28 Stationen Einblicke in das Leben und die Kunst der Epoche. In Bad Wurzach etwa beleuchtet ein szenisches Spiel mit barocken Klängen die geheimnisvolle Vergangenheit des Schlosses. Um klösterliche Braukunst geht es in Zwiefalten vor der Kulisse des Münsters und beim Biertag im Museumsdorf Kürnbach präsentieren Brauereien ihr flüssiges Gold.

www.himmelreich-des-barock.de

Unterm Dach

KirchheimNoch bis zum 25. August dreht sich beim 31. Kirchheimer Weindorf auf dem Rollschuhplatz alles um edle Tropfen. Zum Ausschank kommen ausgewählte württembergische, badische und internationale Weine. Die liebvoll dekorierten Lauben umgeben von alten Bäumen und der historischen Stadtmauer sind täglich ab 17 Uhr geöffnet. Die Weindorfwirte haben sich auch wieder allerlei Aktionen einfallen lassen: So gibt es Whiskey- und Gin-Tastings, mediterrane Leckereiein und vieles mehr. Die Sitzplätze sind alles überdacht, für größere Gruppen wird eine Reservierung empfohlen.

www.weindorf.tv

Zum letzten Mal

Konstanz Musiksynchrones Höhenfeuerwerk und Sommerfeeling am Bodensee: An diesem Samstag findet in Konstanz zum letzten Mal das Seenachtfest in gewohnter Form statt. Mit grenzüberschreitendem Feuerwerk, großem Rahmenprogramm und hunderten Schiffen auf dem See bietet es faszinierendes Entertainment auf dem Wasser, in der Luft und im Hafenareal. Eintrittsbändchen kosten 23 Euro, Kinder unter 12 Jahren sind frei. (kd/jp)red

www.konstanz-seenachtsfest.de