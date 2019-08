40. Geburtstag

StuttgartZum 40. Mal steigt noch bis einschließlich Sonntag das Umsonst & Draußen-Festival auf der Uniwiese am Vaihinger Paffenwaldring. Das U&D ist Stuttgarts schönstes, buntestes und größtes nicht-kommerziellstes alternativstes Festival und bietet die besten regionalen Bands, internationale Acts, Lesungen, Kinderprogramm am Samstag und am Sonntag (14 bis 18 Uhr), Polit-Infos, Artisten und jede Menge Freiraum für eigene Aktivitäten. Ein ganz besonderes musikalisches Schmankerl ist der Auftritt von No Sports am Samstag um 21 Uhr auf der Hauptbühne – die selbst ernannte dienstälteste SKA-Band aus Stuttgart rockt seit 1985 die Bühnen der Region.

www.ud-stuttgart.de

Sommergefühle

StuttgartFlanieren, verwöhnen, genießen – noch bis einschließlich Sonntag findet das 29. Stuttgarter Sommerfest im Herzen der City statt und lockt wieder mit kulinarischen Köstlichkeiten sowie einem tollen Musikprogramm. Insgesamt haben sich 25 Bands und Solokünstler angesagt – der Musikmix reicht von südamerikanischen Rhythmen über Rock- und Coverversionen aktueller Hits bis hin zu Swing, Soul, Jazz und Dixie. Neben einigen Debütanten treten mit „Undercover“, „Mad Chick of Soul“ und „Wirtschaftswunder“ auch bewährte Lokalmatadoren auf. Geöffnet ist das Sommerfest an diesem Freitag und am Samstag ab 11 Uhr, am Sonntag von 11 bis 23 Uhr.

www.stuttgarter-sommerfest.de

Radlerparadies

Tauberbischofsheim„Bahn frei für Radfahrer und Inlineskater“ heißt es wieder an diesem Sonntag von 10 bis 18 Uhr im Taubertal. Zwischen Tauberbischofsheim und Freudenberg am Main sind die Tauber- und Maintalstraße auf über 50 Kilometer Länge für den motorisierten Verkehr gesperrt. Eine Anmeldung oder Registrierung für die Radtour ist nicht erforderlich. An vielen Stationen gibt es Unterhaltung und Mitmach-Aktionen. Das Kloster Bronnbach ist Zielort der Promitour. Ab 13 Uhr steigt hier ein Fest und ein Wettbewerb für Radgruppen. Die Tauberbahn bietet ganztags ein erweitertes Zugangebot. Fahrpläne hängen an allen Bahnhöfen aus. Die Mitnahme von Fahrrädern bei Fahrten mit den Zügen ist allerdings begrenzt.

www.liebliches-taubertal.de

Alles aus Stroh

LeonbergZum achten Mal heißt es bis zum 1. September „ab ins Stroh“ beim Strohländle auf dem Engelberg. Das Veranstaltungsangebot hat jeden Tag ein anderes Motto – zum zuschauen, entspannen oder mitmachen. Obendrein laden jede Menge Strohballen zum toben und spielen ein. Geöffnet von Montag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.strohländle.de

Nachts im Museum

KarlsruheDie Kamuna - die Karlsruher Museumsnacht gehört zu den ältesten Museumsnächten von Deutschland. An diesem Samstag lockt die Kamuna ab 18 Uhr wieder in Museen und Institutionen. Neben Dauer- und Sonderausstellungen gibt es Führungen, Konzerte, Lesungen, Performances und Mitmachaktionen. Karten kosten 15/9 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre sind frei.(kd/jp)red

www.kamuna.de