Musik statt Galgen

StuttgartDas Henkersfest ist eine feste Größe der Stuttgarter Open-Air Veranstaltungen. Jährlich zieht es inzwischen etwa 40 000 Besucher an, die auf dem Wilhelmsplatz im Herzen der City, auf dem im Mittelalter die Henker Ihre Arbeit verrichteten, ein Fest mit Live-Bands, Kulinarischem und ausgelassener Stimmung feiern – dieses Jahr noch bis einschließlich Samstag. Los geht an diesem Freitag ab 16 Uhr. Um 18.30 Uhr sorgen Jake & The Convolution für musikalische Stimmung, ab 21 Uhr rock das Kölner Duo Giirl die Bühne. Morgen startet das Fest um 15 Uhr, es spielen Face It (15 Uhr), Paul Weber (17 Uhr), Das Ding aus dem Sumpf (19 Uhr und die deutsch-britische Formation Transmitter (21 Uhr). Eintritt frei.

www.henkersfest.de

Fest für Schwaben

StuttgartNoch bis Sonntag feiern die Cannstatter wieder ihr Wein- und Brezelfest auf dem Marktplatz. „Das Cannstatter Wein- und Brezelfest hat sich fest“, freut sich Mitveranstalter Andreas Zaiß vom Zaißerei Weingut. In diesem Jahr steht das Fest im Zeichen der Musik. Höhepunkt ist die SWR3 Party am Samstagabend mit Radio Moderator und DJ Michael Leupold. Im kulinarischen Mittelpunkt stehen ausschließlich Weine aus Bad Cannstatt. Dazu gibt es frische Brezeln der Bäckerei Sailer und vieles mehr. Geöffnet Freitag und Samstag ab 17 Uhr, am Sonntag ab 11.30 Ihr Frühschoppen mit Blasmusik, danach Live Musik bis 20 Uhr.

Irrgarten aus Mais

Ditzingen An diesem Samstag öffnet das Ditzinger Maislabyrinth bis zum 8. September seine Tore. Mit viel Liebe erstellt die Familie Sigle seit 20 Jahren jeden Sommer einen Irrgarten, der sich auf einer Fläche von 25 000 Quadratmetern auf 2,5 Kilometer erstreckt. 400 000 Maispflanzen wurden für den Verirr-Spaß gesetzt. Das Maislabyrinth hat wie immer ein anspruchsvolles Motiv, einen sieben Meter hohen Aussichtsturm sowie eine Strohhüpfburg. Geöffnet Sonntag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr, Samstag von 11 bis 23 Uhr. Letzter Einlass ist jeweils eine Stunde vor Schließung. Der Eintritt kostet 4/3 Euro, Kleinkinder von 3 bis 5 Jahren bezahlen 2 Euro.

www.ditzingermaislabyrinth.de

Afrika im Fokus

NürtingenBei den Afrikatagen Nürtingen, die noch bis einschließlich Sonntag an der Alten Seegrasspinnerei stattfinden, dreht sich schon zum 11. Mal alles um den „schwarzen Kontinent“. Auf dem afrikanischer Markt werden unter anderem Kleidung und Schmuck angeboten, daneben gibt es einen Trommelworkshop am Samstag und Sonntag (jeweils ab 11.30 Uhr für Kinder und ab 14 Uhr für Erwachsene), Tanzworkshops, Modenschau, ein tolles Kinderprogramm und vieles mehr. Geöffnet an diesem Freitag ab 16 Uhr, am Samstag und am Sonntag ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.afrikatage.com

Pop im Kloster

CalwDas Spektrum des Calwer Klostersommers im Kloster St. Peter und Paul in Hirsau reicht von Rock über Pop und Musical bis hin zu Comedy. Renommierte Künstler und erstklassige Produktionen sorgen für unvergessliche Momente inmitten uralter Sandsteinmauern. Karten gibt es unter anderem noch für Wolfgang Ambros (30. Juli), Annett Louisan (31. Juli) und Jethro Tull by Ian Anderson (2. August). (kd)red

www.klostersommer.de