Große Momente

StuttgartNoch bis einschließlich Sonntag steigt auf dem Marktplatz das 18. SommerFestival der Kulturen – wie immer mit großen musikalischen Momenten, kulinarischen Spezialitäten und einem großen Markt der Kulturen. Das Line-Up kann sich sehen lassen an diesem Freitag gibt sich zum Beispiel Sängerin und Global-Pop-Musikerin Rupa und ihre Band The April Fishes (18.30 Uhr) die Ehre, danach gibt es was von Oriental-Dub-Legende Baba Zula aus Istanbul (ab 20.45 Uhr) auf die Ohren. Ein weiteres Highlight ist der Auftritt von Söndörgő, eine der führenden modernen Folklorebands Ungarns, am Sonntag (ab 18 Uhr). Geöffnet an diesem Freitag von 17.30 bis 22 Uhr, am Samstag von 16.30 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Eintritt frei.

www.sommerfestival-der-kulturen.de

Alles schön bunt

FellbachAn diesem Samstag heißt es rund ums Rathaus wieder Kultur und Einkaufen bei der Langen Nacht. Das diesjährige Motto „Flower Power“ ist an die Remstal Gartenschau 2019 angelehnt. Neben vielen kulturellen Highlights, Lesungen und Musikdarbietungen, organisieren die ansässigen Händler attraktive Angebote und ein buntes Programm. Wie im letzten Jahr kann in der Rathaus-Tiefgarage kostenlos geparkt werden. Unter anderem haben die Triennale und das Stadtmuseum bis 24 Uhr geöffnet.

www.stadtmarketing-fellbach.de

Schwarz und Weiß

TübingenIm Rahmen des Tübinger Sommernachtkinos am Schlachthof (noch bis 7. August) gibt es am Sonntag ein besonderes Schmankerl für für Cineasten und Musikliebhaber: Vier Kurzfilme in schwarz-weiß und vier bekannte Jazzmusiker. Das Quartett aus bekannten Tübinger Jazzmusikern vertont live filmische Werke von und mit Charlie Chaplin, Harald Lloyd, Buster Keaton und Laurel & Hardy. Einlass und Bewirtung ab 20 Uhr, die Filmvorführung beginnt nach Einbruch der Dunkelheit. Karten ab 19 Euro.

www.sommernachtskino.de

Auf Stauferspuren

GöppingenDas Wäscherschloss in Wäschenbeuren, die legendäre „Wiege der Staufer“, das Kloster Lorch, die Grablege der Staufer, dazu der Hohenstaufen, die Stauferstädte Göppingen und Schwäbisch Gmünd und das Schloss Weißenstein – an diesem Sonntag von 11 bis 17 Uhr haben sich die Schauplätze der staufischen Geschichte zum 3. Stauferfest wieder zusammengetan. Die Eröffnung findet in Kloster Lorch um 12 Uhr statt. Die Veranstaltungsorte sind mit dem Fahrrad auf ausgeschilderten Radwegen erreichbar. Als besonderer Service pendelt ein historischer Shuttlebus von 11 bis 16 Uhr stündlich von Kloster Lorch zur Burg Wäscherschloss und zurück.

www.schloesser-und-gaerten.de

Fest fürs Volk

UlmDas Ulmer Volksfest hat eine sehr lange Tradition: Bereits 1429 hat Kaiser Sigismund den Ulmern die Abhaltung eines Jahrmarktes genehmigt. Seit 1962 findet das „Ulmer Volksfest“ auf den Ulmer Volksfestplatz in der Friedrichsau statt. Zwischen Donau und Ausee im Ulmer Stadtpark Friedrichsau haben auch dieses Jahr etwa 75 Schausteller ihre Fahrgeschäfte für die ganze Familie bis zum 28. Juli aufgebaut. Geöffnet täglich von 14 bis 24 Uhr, Sonntags bereits ab 11 Uhr.(kd)red

www.ulmer-volksfest.de