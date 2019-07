Im Lichterglanz

StuttgartEin Meer an Lichtern, stimmungsvolle Livemusik, kulinarische Köstlichkeiten und ein beeindruckendes Musikfeuerwerk als Krönung – das Volkswagen Lichterfest versprüht an diesem Samstag seinen ganz eigenen Charme. Die traditionsreichste Open Air-Veranstaltungen Stuttgarts findet wie immer im idyllisch anmutenden Höhenpark Killesberg statt. Die Tore öffnen sich ab 16 Uhr. Ab 22.15 Uhr wird Stuttgarts größtes Musikfeuerwerk gezündet. Karten an der Tageskasse kosten 21/18 Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder bis 15 Jahre kostet 42 Euro. Kinder bis 6 Jahre und Rollstuhlfahrer sind frei.

www.lichterfest-stuttgart-de

Stadt im Festfieber

SchorndorfAn diesem Freitag startet Schorndorfer Woche mit einem bunten Programm bis einschließlich 16. Juli. Zusätzlich gibt es in diesem Jahr am 18. Juli zwei Veranstaltungen: Ab 14 Uhr steigt das „SchoWo 50+1 Jubiläumskonzert ClassicRock meets Brass“ in der Barbara-Künkelin-Halle und ab 19.30 Uhr ist auf dem Marktplatz ein Open Air-Konzert mit Mozah und Floyd Reloaded angekündigt. Das große Stadt- und Straßenfest wartet mit über 100 Kultur-Highlights auf. Eröffnung ist heute um 18 Uhr auf dem Marktplatz, dort heizt dann ab 19.30 Uhr das Hofbräuregiment ein.

www.schowo.de

Natur im Fokus

LudwigsburgNoch bis einschließlich Sonntag lockt das 18. NaturVision-Filmfestival zum Central Filmtheater und zum Open Air auf dem Arsenalplatz. Im Fokus stehen hochaktuelle Themen wie das Artensterben, die Vermeidung von Plastik und nachhaltiges Bauen und Wohnen. Aber auch für Freunde schöner Naturbilder und unvergesslicher Kinomomente ist einiges geboten. Herzstück ist der internationale Filmwettbewerb, bei dem renommierte Preise verliehen werden. Ein Tagespass kostet 14/10 Euro.

https://festival.natur-vision.de

Alles am Fluss

NürtingenDer Nürtinger Neckar mutiert wieder zur Feiermeile: Das 4. Neckarfest lockt an diesem Freitag (ab 19 Uhr) und am Samstag (ab 16 Uhr) mit einem bunten Programm für die ganze Familie. Von der Alleenstraße über das Steinachdreieck und die Wörthstraße bis hin zum Ruderclub gibt es ein buntes Programm von Torwandschießen über Abseilen vom Kirchturm der Stadtkirche St. Laurentius bis hin zu einer Kajak-Fackelfahrt auf dem Neckar. Neu ist die Vergrößerung des Festes entlang der „Kulturallee“, die das Neckarfest aus musikalischer und aus kulinarischer Sicht bereichert.

www.nürtingen.de

Für Camping-Fans

GöppingenZum zweiten Mal steigt von diesem Freitag bis Sonntag das Bus Festival rund um die EWS-Arena. Ob Bus-Neuling oder Alter Hase – alle sind zum Austausch mit Gleichgesinnten willkommen. Es gibt Tipps und Informationen über Fahrten und Reisen, Ausstattungen von Campingbussen und Wohnmobilen. Für musikalische Unterhaltung sorgen heute Die Original Vögel bei der „Bless You Night“, morgen Streetlife und am Sonntag zum Weißwurstfrühstück die Butzbach Musikanten. Mit Kinder-Dampflok, Hüpfburg und Streichelzoo. Der Eintritt für Tagesbesucher ist frei.(kd)red

www.bus-festival.de