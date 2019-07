Festival im Süden

StuttgartNoch bis einschließlich Sonntag steigt im Süden der City das Marienplatzfest. Wie immer mit toller Live-Musik von Bands aus der ganzen Welt und einem bunten Kinder-, Kultur- und Sportprogramm. Die musikalische Bandbreite reicht von Indie Folk, Rock über Electro Pop bis hin zu Songwritern. Angesagt haben sich unter anderem für Samstag Karmic (Electro Pop aus Los Angeles/ab 19 Uhr) und die Lokalmatadoren von Kids of Adelaide (21 Uhr). Geöffnet an diesem Freitag ab 15 Uhr, am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr, der Eintritt ist frei.

www.marienplatzfest.de

Musik im Steinbruch

Kernen im RemstalDie „Meilensteine der Rockmusik“ lassen an diesem Samstag und am Sonntag das Steinbruchgelände des Sandsteinwerks Bayer in Kernen im Remstal vibrieren. Anlässlich der Remstal Gartenschau 2019 präsentiert Gitarren-Legende Siggi Schwarz mit Band und dem Daimler Sinfonieorchester Stuttgart sein erfolgreiches Crossover-Projekt. Konzertbeginn an beiden Tagen ist um 19 Uhr (Einlass ab 17 Uhr). Am Steinbruch gibt es keine Parkplätze, deswegen wurde ein kostenloser Busshuttle vom Segelfluggelände Esslingen-Jägerhaus und aus dem Ortsgebiet Kernen eingerichtet. Karten kosten 42 Euro (Sitzplatz).

www.kernen.de

Action an der Uni

StuttgartDie Universität Hohenheim präsentiert sich an diesem Samstag beim Tag der offenen Tür auf ihrem jüngst zum schönsten Uni-Campus Deutschlands gekürten Areal. Ab 12 Uhr warten neben zahlreichen bunten Mitmachaktionen wie zum Beispiel dem beliebten Bubble-Soccer auch viele Informationen für Studieninteressierte der drei in Hohenheim angebotenen Fachgruppen Agrar- und Ernährungswissenschaften, Naturwissenschaften sowie Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Drei kostenlose Shuttlebusse fahren über den Campus und steuern auch Kleinhohenheim und den Heidefeldhof an. Eintritt frei.

www.uni-hohenheim.de

Fest im Tierheim

GöppingenTierfreunde sollten sich das großes Sommerfest im Tierheim Göppingen an diesem Sonntag von 11 bis 17 Uhr nicht entgehen lassen. Geboten werden um 12.30 Uhr und 15.30 Uhr Führungen, bei denen man hinter die Kulissen blicken kann, eine Tombola und um 14 Uhr spezielle Hundevorstellungen, bei denen man mehr über den jeweiligen Hund erfahren kann. Rund ums Tier geht es auch bei den Standpartnern auf dem Hof, die den Besuch noch kurzweiliger gestalten.

www.tierheim-goeppigen.de

Blumen auf Messe

HeilbronnDie „Heilbronner Gartenträume“ machen die Buga-Stadt an diesem Samstag und am Sonntag noch blumiger. Zu der großen Gartenmesse im Herzen der Neckarstadt haben sich mehr als 110 Ausstellern rund um Neckarbühne und Eisstadion angekündigt. Auch hochwertiges Kunsthandwerk für Haus und Garten ist bei den „Gartenträumen“ Programm. Gartendekorationen, zum Beispiel aus Beton oder Keramik sowie allerlei Wohnaccessoires stellen die Besucher vor die Qual der Wahl. Geöffnet von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Kinder bis 12 Jahre sind frei.(kd)red

www.heilbronner-gartentraeume.de