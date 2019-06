Sportlich in der City

StuttgartAn diesem Samstag und am Sonntag verwandelt der Stuttgarter Zeitung Kinder- & Jugendfestival die City wieder in ein Erlebnisparadies für Kinder und Jugendliche. Rund um um den Schlossplatz und Eckensee werden unzählige spannende und aktive Möglichkeiten der eigenen Freizeitgestaltung aufgezeigt. Mit rund 120 kostenlosen Angeboten und Aktionen aus den Bereichen Sport, Kreativität, Natur, Abenteuer, Wissen und Technik oder Gesundheit kommt dabei jeder auf seine Kosten. Ein Bühnenprogramm sorgt zusätzlich für Abwechslung und Spaß. Geöffnet an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

www.kinder-jugendfestival.de

Auf Zeitreise gehen

WaiblingenBeim Staufer-Spektakel in den Brühlwiesen am Bürgerzentrum können Mittelalter-Fans von diesem Freitag bis zum Sonntag wieder in längst vergangene Zeiten eintauchen. Bunte gemischte Marktstände und Händler bieten allerlei Waren feil, geschickte Handwerker zeigen ihr Können und Lagergruppen veranschaulichen das Leben im Mittelalter. Allerlei Marktgesinde und Gaukler sorgen für beste Stimmung und kühne Ritter demonstrieren die Kunst des mittelalterlichen Schwertkampfes. Geöffnet an diesem Freitag ab 18 Uhr, am Samstag ab 11 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.staufer-spektakel.de

Hinter den Kulissen

StuttgartAn diesem Sonntag lädt das Naturkundemuseum Stuttgart wieder zum Tag der offenen Tür ein. Von 14 bis 18 Uhr kann im Museum am Löwentor ein Blick hinter die Kulissen eines modernen Forschungsmuseums geworfen werden. Zusätzlich ist der Eintritt in beide Häuser – Schloss Rosenstein und Museum am Löwentor – den ganzen Tag über frei. Das Museum öffnet seine Labore, Werkstätten, Magazine und Depots. Dort wird auf Grundlage riesiger Sammlungen – fast 12 Millionen Objekte – tagtäglich Wissenschaft auf höchstem Niveau betrieben. Besucher dürfen auch selbst ausprobieren, experimentieren und mitforschen.

www.naturkundemuseum-bw.de

Fest mit Flohmarkt

KirchheimAn diesem Samstag und am Sonntag steigt das 40. Haft- ond Hokafescht. Auch in diesem Jahr bietet das Kirchheimer Stadtfest ein breites Angebot an Musik, Vereinskultur und kulinarischen Highlights. Von der Marktstraße bis zum Martinskirchplatz sorgen Vereine und Organisationen an insgesamt 49 Ständen für ein attraktives Angebot. Mit Bühnenprogramm, Gartenschach, Gewinnverlosung und Kinderschminken. Der traditionelle Kinder- und Jugendflohmarkt beginnt am Sonntag um 8 Uhr.

www.kirchheim-teck.de

Kultur auf der Alb

Ehingen/DonauKultur auf eine andere Art und Weise will das Interim-Festival noch bis einschließlich Sonntag auf dem Volksfestplatz beim Ehinger Stadion bieten. In der dritten Auflage ist das Festival auf seiner Wanderung über die Schwäbische Alb in Ehingen angekommen und hat sich dieses Mal das Motto „inter!m ver/sammelt“ gegeben. Versammelt zahlreiche Akteure, Ideen, Bands, Kunst- und Theaterprojekte, Profis und Laien. Alle Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt und bei jeder Witterung statt.(kd)red

www.interim-kulturhandlungen.de