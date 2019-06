Fest mit Livemusik

BacknangNoch bis einschließlich Montag verwandeln sich die Straßen, Plätze und Gassen der Backnanger Innenstadt in eine sommerliche Fest- und Konzertarena. Bei der 49. Auflage des Straßenfestes ist wie immer das große Nachwuchsfestival integriert. Der traditionsreiche Wettbewerb fand erstmals im Jahr 1971 statt und bedient auf seinen fünf Bühnen so ziemliche alle Genres. Übrigens: Bei der Premiere Anfang der 1970er Jahre stand Wolle Kriwanek als Gewinner auf dem Siegertreppchen. Auch später haben Sängerinnen wie Jasna Ivir (Mamma Mia-Star) und Daniela Pusceddu (Backgroundsängerin bei Sarah Connor) ihre ersten Erfolge in Backnang gefeiert. Das Finale beginnt am Sonntag um 14 Uhr auf der Bühne am Obstmarkt.

www.backnanger-strassenfest.de

Fiesta International

FellbachBei der 44. Fiesta International rund um die Schwabenlandhalle geben die ausländischen Mitbürger und Vereine von diesem Freitag bis zum Sonntag Einblick in Küche, Kultur und Brauchtum ihrer Heimatländer. Geöffnet am Freitag ab 18 Uhr, am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.fellbach.de

Rock am Flugplatz

Neuhausen ob EckStarke Namen für das Southside Festival: Mit den Foo Fighters, Mumford & Sons, Die Toten Hosen, The Cure und vielen weiteren Acts rocken von diesem Freitag bis einschließlich Sonntag wieder einige der größten und einflussreichsten Künstler der internationalen Musikszene die Bühne im take-off GewerbePark (Flugplatz). Auch neben den Headlinern kann sich das Line-Up sehen lassen: Annen May Kantereit und Bosse liefern intelligente deutsche Texte, härtere Riffs kommen von Papa Roach und Enter Shikari, während Muff Potter, Me First & The Gimme Gimmes, Schmutzkiund Montreal den Punkfans ordentlich einheizen. Tagestickets ab 99 Euro.

www.southside.de

Zum Anbeißen

Beuren Die Gemeinde Beuren veranstaltet an diesem Sonntag ab 10 Uhr wieder ihren beliebten Brotmarkt rund um das obere Backhaus in der Ortsmitte. Im Vordergrund steht das Brot beziehungsweise Gebäck aus alten traditionellen Rezepten mit regionalen Zutaten. Mehr als 30 Marktteilnehmer laden mit kulinarischen Köstlichkeiten wie Backwaren, süßen und deftigen Aufstrichen aus traditionellen Rezepten über Liköre bis hin zu Wein und Bier aus der Region zum Besuch ein. Die Gemeinde Beuren verfügt heute noch über zwei Backhäuser, wovon das obere Backhaus in Betrieb ist. Außerdem gibt es im Ortsteil Balzholz noch ein funktionierendes Backhaus.

www.beuren.de

Rosen und Kunst

MössingenImmer am vorletzten Sonntag im Juni findet der „Mössinger Rosenmarkt & Kunstgalerie“ statt, dieses Jahr also an diesem Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr. Das Marktgelände befindet sich am Rand der Innenstadt rund um den Jakob-Stotz-Platz. Inzwischen hat sich das Event zu einem der größten Märkte für Rosenfreunde und Kunstliebhaber in Süddeutschland entwickelt. Unter schattigen Platanen präsentieren rund 170 Stände ihr hochwertiges Angebot rund um Rosen und Kunst. Der Eintritt ist frei.red

www.moessingen.de