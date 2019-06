Umsonst & Draußen

StuttgartDas Rohrer Seefest ist Stuttgarts ältestes nicht-kommerzielles Umsonst & Draußen Open Air-Festival. Es wird seit seinem Bestehen vom selbstverwalteten Jugendclub Rohr e.V. organisiert und veranstaltet und hat über die Stadtgrenzen hinaus Kult-Status. Los geht es mit der 45. Auflage im Rohrer Park in der Schönbuchstraße 14 an diesem Samstag ab 12 Uhr, Headliner ist nach 2016 zum zweiten Mal die Frankfurter Metalband The Tex Avery Syndrome. Der Sonntag startet mit der Stuttgarter Formation Betreutes Üben ebenfalls um 12 Uhr. Den Abschluss macht das Rocktrio Crekko ab 18 Uhr.

www.rohrer-seefest.de

Kunst und Rosen

SchorndorfAus dem Schorndorfer Rosenmarkt wird ab diesem Jahr der Schorndorfer „Gässlesmarkt“. In der romantischen Hetzelgasse und den angrenzenden Gassen befinden sich viele Einzelhändler in einem außergewöhnlichen Ambiente, die sich zum Beispiel auf Wein und Tee, Mode, Schmuck oder Antiquitäten spezialisiert haben. Diese historischen „Gässle“ bieten an diesem Samstag von 10 bis 17 Uhr einem zusätzlichen Markt den passenden Rahmen. Angekündigt sind Ästhetisches aus Kunst und Handwerk, aber auch duftende Rosen.

www.schorndorf-centro.de

„À la française“

StuttgartDie Schlösser, Burgen und Gärten des Landes laden an diesem Sonntag zum landesweiten Schlosserlebnistag ein. Für unterhaltsame Veranstaltungen inklusive umfangreichem Programm öffnen sie ihre Tore unter dem Motto „À la française“, passend zum Themenjahr 2019 „Ziemlich gute Freunde. Frankreich und der deutsche Südwesten“ bieten die landeseigenen Schlösser eigenständig und ganz ihren örtlichen Schwerpunkten entsprechend ein buntes und vielfältiges Programm zur deutsch-französischen Beziehung. In der Grabkapelle auf dem Württemberg dreht sich an diesem Tag alles um Kinder. Sie können ab 11.30 Uhr bei einer Fragen-Rallye auf eigene Faust der Geschichte der Grabkapelle auf dem Württemberg auf die Spur kommen (Eintritt 4/2 Euro).

www.grabkapelle-rotenberg.de

Wandern mit Wein

Neuffen Zum 12. Neuffener Weinwandertag an diesem Sonntag ab 11 Uhr präsentieren Neuffener Winzer ihre Weine in den Weinbergslagen des Biosphärengebiets. Auf einem Rundweg durch die Weinberge an der Schlosssteige unter dem Hohenneuffen werden an sieben Stationen Weine und Speisen angeboten. Das Sofazügle, ein historischer Dampfzug, fährt an diesem Tag von Nürtingen nach Neuffen. Parkplätze für Wanderer, die mit dem Auto anreisen, sind am Ortsausgang Neuffen Richtung Balzholz bei der Firma Bielomatik vorhanden.

www.weingaertner-neuffen.de

Spektakulärer Markt

Villiningen-SchwenningenÜber 10 000 Produkte und Dienstleistungen aus allen Lebensbereichen, rund 700 Aussteller und mehr als 100 000 Besucher: Die Südwest Messe Villingen-Schwenningen ist ab diesem Samstag bis zum 23. Juni täglich von 9 bis 18 Uhr wieder ein spektakulärer Marktplatz mit 21 Hallen und großem Freigelände. Der Eintritt kostet 6,50/4,50 Euro, Kinder unter 6 Jahren frei.red

www.suedwest-messe-vs.de