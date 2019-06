Festival mit „Tatort“

StuttgartAm Pfingstwochenende gibt es im Rahmen des SWR Sommerfestivals wieder tolle Konzerte vor der Kulisse des Neuen Schlosses. Neben Joris, Milow und Lea treten Vanessa Mai, Ben Zucker und Feuerherz auf. Das SWR1 Pop & Poesie Ensemble lädt zu einer „Wünsch dir was“-Tour ein und die große SWR „Tatort“-Premiere sorgt für jede Menge Spannung auf dem Schlossplatz. Tagsüber ist freier Eintritt mit den SWR-Erlebniswelten und -Festivalbiergarten, am Abend stehen die kostenpflichtigen Konzerte auf dem Programm. Der SWR ist am Pfingstsonntag mit einem Fernsehteam live vor Ort. Los geht es an diesem Freitag um 20.30 Uhr mit der Premiere eines Stuttgart-„Tatorts“ mit den Kommissaren Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare). Karten an der Abendkasse kosten 10 Euro.

www.swr.de/sommerfestival

Wandern mit Wein

StuttgartAn diesem Wochenende ziehen die „Viertelesschlotzer“ wieder in Scharen den Uhlbacher Götzenberg entlang: Die Weinbergwanderung beginnt am Uhlbacher Rathaus und führt über Götzenberg an sechs Probierständen vorbei und zurück zur Uhlbacher Kelter. Am Samstag startet die vier Kilometer lange Wanderung um 14 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Veranstalter sind der Weinförderverein Uhlbach und die „Collegiums-Wengerter“. Zudem stellen die Uhlbacher Montagsmaler an den Ständen ihre Bilder zum Thema Wein aus. Am Samstag ab 18.30 Uhr „bebt der Berg“ mit Livemusik.

Musik aus aller Welt

LudwigsburgTraditionell gehört das Blühende Barock am Pfingstwochenende ganz den Straßenmusikern und ihrem Publikum. Beim Internationalen Straßenmusikfestival spielen Bands und Musiker aus der ganzen Welt drei Tage lang in atemberaubender Kulisse. Die Bandbreite des musikalischen Crossover-Spektakels reicht von Singer/Songwriter und Blues/Rock über Latin, Klezmer/Balkanpop bis hin zu Pop und HipHop. Tageskarten kosten 10/6 Euro.

www.strassenmusikfestival.de

Umsonst & Draußen

TübingenDas Ract!-Festival am Tübinger Anlagensee ist mit über 30 000 Besuchern eines der größten politisches Umsonst & Draußen Festivals Deutschlands. An diesem Freitag und am Samstag geht das Ract! in seine 13. Runde – wie immer mit vier Bühnen und einer musikalischen Bandbreite von Rock über Reggae bis zu Hip-Hop. Wem das noch nicht reicht, kann sich auf der Swing Stage von feinstem Elektro-Swing zum Tanzen bringen lassen. Auch dieses Jahr wird das Ract! wieder von zahlreichen politischen Workshops begleitet. Am Freitag öffnet das Gelände um 15 Uhr, der Samstag startet um 12 Uhr mit einem Kinderfest.

www.ract-festival.de

Fest an der Höhle

SonnenbühlWie immer an Pfingsten wird rund um die Nebelhöhle gefeiert – mit Fahrgeschäften, Bewirtung und viel Livemusik im Festzelt. Zudem sind laufend Höhlenführungen angekündigt. Am Samstag und am Montag gibt es von allen Sonnenbühler Ortsteilen einen Shuttlebus zum Festplatz. Die Bands kosten teilweise Eintritt. Geöffnet Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag ab 11 Uhr und am Montag ab 10 Uhr (mit Gottesdienst). red

www.sonnenbuehl.de