Steinzeit erleben

BlaubeurenAn diesem Sonntag ist Welterbetag und dabei präsentieren sich die 44 deutschen Welterbestätten von ihrer schönsten Seite: Erstmalig dabei ist Welterbestätte „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ mit einem Programm rund um das Thema Eiszeit (11 bis 17 Uhr). Dabei geht es darum, den Spuren der frühen Menschheitsgeschichte im Ach- und Lonetal folgen. Am Welterbetag werden Sonderführungen an den Eiszeithöhlen angeboten, kleine und große Eiszeitjäger können bei einer Steinzeitolympiade im Archäopark ihre Geschicklichkeit testen und das Urgeschichtliche Museum (urmu) in Blaubeuren lädt mit vielen Aktionen zum Mitmachen ein.

https://welt-kultursprung.de/unesco-welterbetag/

Dufte Blumen

WaiblingenÜber 100 exklusive Aussteller präsentieren beim 11. Waiblinger Rosenmarkt auf dem Freigelände Galerie Stihl edle Rosen aller Art, Begleitpflanzen, Kräuter- oder Duftpflanzen. Der Markt ist ein Streifzug durch exzellente Produkte, Kunst und kulinarische Genüsse – eine feine Adresse für Kostbares , Schönes und Fans der Königin der Blumen. Geöffnet an diesem Samstag von 11 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

www.kunstwerk-lifestyle.de

Für Pferdefreunde

LudwigsburgDer Ludwigsburger Pferdemarkt, der von diesem Freitag bis zum 3. Juni gefeiert wird, geht bis in die Gründerzeit zurück: Der 1. Rossmarkt in Ludwigsburg wurde erstmals im Mai 1731 realisiert. Seit dem ersten ordentlichen Pferdemarkt hat sich aber einiges geändert. Heute sind diese Tage ein großes Stadt- und Volksfest, an denen ganz Ludwigsburg und die Region auf den Beinen ist. Highlights sind der große Umzug durch die City am Sonntag ab 14 Uhr, das Showprogramm sowie die Pferdeprämierungen am Samstag und am Sonntag, die zahlreichen Märkte rund ums Fest und die Premiere des 1. Dackelrennens am Samstag ab 14 Uhr auf der Bärenwiese.

www.ludwigsburg.de

Für Zeitreisende

GöppingenDas Stauferspektakel lädt noch bis einschließlich Sonntag auf eine Zeitreise ins Mittelalter ein. Bei dem traditionellen Frühjahrs-Spectaculum trifft sich die Who-is-Who der Mittelalterszene – mehr als 1000 Mitwirkende gestalten das Event. Zum Rahmenprogramm gehören ein großer Handwerkermarkt, spannende Ritterturniere und Einblicke in das mittelalterliche Lagerleben. Geöffnet an diesem Freitag von 14 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Eintritt 8/4 Euro, Kinder bis 6 Jahre sind frei. Eine Familienkarte kostet 16 Euro. Das Ritterturnier kostet pro Person 5 Euro extra.

www.stauferspektakel.dem

Für Livemusikfans

KirchheimZur 22. Kirchheimer Musiknacht an diesem Samstag (ab 18 Uhr) werden wieder rund 11 000 Besucher erwartet. Die bunte Mischung aus Rock, Pop, Blues, Schlager, Latin, Reggae, Kabarett und Beat garantiert beste Unterhaltung in schönen Kneipen, Kellern, Cafés, Biergärten und auf zahlreichen Plätzen der Innenstadt. Musiknachtbuttons kosten 15 Euro an den Abendkassen, Kinder bis einschließlich 14 Jahren sind frei.red

www.musiknacht-kirchheim.de