Die Stadt läuft

Stuttgart Mit rund 18 000 Teilnehmern gehört der Stuttgart-Lauf zu den größten Laufveranstaltungen in ganz Deutschland. An diesem Samstag und am Sonntag ist es zum 26. Mal soweit. Wie immer mit einem vielfältiges Angebot an Wettbewerben für Läufer und einem großen Rahmenprogramm rund um die Mercedes Benz Arena auch für nicht mitlaufende Besucher. Teilnehmen an den Läufen kann jeder, sofern er das Mindestalter für den jeweiligen Wettbewerb erreicht hat. Am Samstag befinden sich alle Starts auf der Mercedesstraße. Am Sonntag starten alle Wettbewerbe auf der Benzstraße. Der Zieleinlauf befindet sich an beiden Tagen in der Mercedes Benz Arena. Der Startschuss für den Halbmarathon erfolgt am Sonntag um 9 Uhr. Mit Laufmesse in der Schleyerhalle.

www.stuttgart-lauf.de

City wird zum Markt

SindelfingenBereits zum 34. Mal steigt an diesem Samstag und am Sonntag der Sindelfinger Handwerkermarkt und die Gassen der Altstadt werden zum Marktplatz. Rund 80 Handwerker aus Deutschland und dem angrenzenden Ausland haben sich angesagt. Dabei handelt es sich um Gewerke, die heute nicht mehr jeder kennt, vor allem Textilarbeit – in Erinnerung an Sindelfingens Geschichte als alte Weberstadt. Der Schwerpunkt liegt auf Seidenmalerei, Filzen, Mode, Stricken und Färben. Wie immer mit umfangreichem kulturellen Beiprogramm auf der Bühne. Geöffnet am Samstag von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

www.sindelfinger-handwerkermarkt.de

Design auf der Messe

KarlsruheDie Designszene in Deutschland wächst stetig und besonders Baden-Württemberg wird immer kreativer. Wie kreativ, das zeigt die „Loft – Das Designkaufhaus“ von diesem Freitag bis zum Sonntag in der Messe Karlsruhe. Rund 200 Gestalter und Labels aus Baden-Württemberg, ganz Deutschland sowie dem angrenzenden Ausland zeigen auf 15 000 Quadratmetern ihre Ideen bezüglich moderner Gestaltung und innovativem Design. Zeitgleich trifft sich übrigens auch die Tiny House Community aus dem deutschsprachigen Raum auf der benachbarten „New Housing“. Die beiden Messen haben am Freitag von 12 bis 21 Uhr geöffnet, am Wochenende von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12/10 Euro und gilt für beide Messen. Kinder bis 11 Jahre sind frei.

Gartentage im Kloster

BlaubeurenÜber 60 regionale und überregionale Aussteller haben sich zu den in zweijährigem Turnus stattfindenden Gartentagen im Kloster Blaubeuren angekündigt. Präsentiert wird am Samstag und am Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, traditionelle und kreative Ideen zu den Themen Pflanzen, Gartendeko und Kunsthandwerk. Mit Gartenflohmarkt und einem Rahmenprogramm unter anderem mit Kinderaktionen, Workshops und Musik. Am Samstag mit Büchermarkt am Kirchbrunnenplatz. Eintritt frei.

www.blaubeuren.de

Fest zum Jubiläum

MünsingenVon diesem Samstag bis zum 2. Juni findet die 9. Biosphären-Woche auf der Schwäbischen Alb statt. Los geht es am Samstag ab 11 Uhr, wenn das Biosphärenzentrum Alb in Münsingen mit einem Frühlingsfest inklusive Tag der offenen Tür sein 10-jähriges Jubiläum feiert. red

www.biosphaerengebiet-alb.de