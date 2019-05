Nacht der Weine

StuttgartAn diesem Samstag gastiert die Lange Nacht der Weine zum vierten Mal in Stuttgart und kehrt zurück an den Ort, an dem alles begann – in die Wagenhallen. Wein-Liebhaber und alle, die es werden wollen, können dort einen Tag lang Weine verkosten oder besser gesagt: schmecken, fühlen, sehen, erleben und verstehen. Das alles ohne Messe-Atmosphäre und großes Chichi, dafür mit viel Genuss und Ungezwungenheit. Die Wein-Matinée startet um 15 Uhr und geht von 19 bis 22.30 Uhr in die Lange Nacht der Weine über. Danach steigt eine Party mit DJ. Rund 35 Winzer haben sich angekündigt und präsentieren je fünf Weine ihres Weinguts. Tickets für die Matinée kosten 10 Euro, für die Lange Nacht 18 Euro (inklusive Party).

www.lange-nacht-der-weine.de

Kultur für Kinder

FellbachBienen und Blumen stehen im Mittelpunkt des 32. Fellbacher Kinderkulturfestes an diesem Sonntag ab 11 Uhr. Die Werkstätten auf dem Vorplatz des Großen Hauses in Schmiden bieten aufregende Parcours, originelle Bastelangebote und viele andere fantasievolle Aktionen. Über die Leinwand des Orfeo-Kinos fliegt die „Biene Maja“, voller Ohrwürmer präsentiert das Liedertheater Christof und Vladi Altmann auf der Bühne „Pippa und der verzauberte Garten“. Eintritt frei.

www.fellbach.de

Paradies für Trödler

StuttgartWie jedes Jahr im Mai lädt auch an diesem Sonntag von 11 bis 18 Uhr der Große Frühjahrs-Flohmarkt zum Bummeln in die Landeshauptstadt ein: Der Markt-, Schiller- und der Karlsplatz, sowie die Kirchstraße, die untere Hirschstraße und die Dorotheenstraße entlang dem Alten Schloss werden dabei wie gewohnt zum Eldorado für stöberfreudige Trödelfans. Auf dem Frühjahrs-Flohmarkt gibt es in traditioneller Manier Antiquarisches, gebrauchte und selbst gefertigte kunsthandwerkliche Artikel, Sammlerstücke und vieles mehr – es wird gefeilscht, gelacht und gestöbert.

www.flohmarkt-karlsplatz.de

Maientag mit Umzug

NürtingenDer Maientag von diesem Freitag bis einschließlich Montag ist das traditionelle Fest der Nürtinger Schulen. 1602 erstmals nachzuweisen, gehört der Maientag zu den ältesten Kinder- und Heimatfesten in Südwestdeutschland. Der Vergnügungspark auf dem Festplatz in Oberensingen öffnet an diesem Freitag um 16 Uhr, Fassanstich durch Oberbürgermeister Otmar Heirich ist um 19.30 Uhr. bis Vergnügungspark, danach sorgen „Die Gaudiprofis“ für Stimmung. Um 22.30 Uhr wird ein Eröffnungsfeuerwerk gezündet. Am Samstag (10.30 Uhr) mit traditionellem Festumzug und den Wettkämpfen der Schulen (ab 12.10 Uhr).

www.nuertingen.de

Fest im Museum

BlaubeurenAm diesem Sonntag, dem Internationalen Museumstag, findet von 11 bis 18 Uhr das große Museumsfest des Urgeschichtlichen Museums (urmu) zusammen mit dem „Stadtfestle“ der Stadt Blaubeuren statt. Am ganzen Tag gibt es Führungen, Vorführungen und ein buntes Mitmachprogramm. Der Museumseintritt ist kostenlos, für die Teilnahme an den Aktionen des urmu wird ein Beitrag für Materialkosten erhoben. red

www.urmu.de