Wandern mit Wein

StuttgartDer Stuttgarter Weinwandertag findet an diesem Sonntag zwischen Stuttgart-Hedelfingen und Stuttgart-Rohracker statt. Die Wanderung beginnt ab 11 Uhr am Emma-Reichle-Heim (Rohrackerstraße 172) mit einem Platzkonzert des Musikvereins Hedelfingen-Rohracker. Ziel der Wanderung ist in diesem Jahr die Kelter in Hedelfingen. Weinprobierstände laden in den Weinbergen zur Verkostung lokaler Weine ein. Die Weinberge werden geprägt von den „Pfaffa-Klenga“ (typische Wengertshäuschen), Trockenmauern und terrassierten Steillagen – Wein wird dort schon seit über 800 Jahren Wein angebaut. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der WG Rohracker sind einige Überraschungen angekündigt. Für Kinder gibt es Mitmachaktionen zum Thema Weinberg.

www.wg-rohracker.de

Für Leseratten

WaiblingenRomane, Sachbücher, Enzyklopädien, Zeitschriften, Comics oder Grafiken und Postkarten – bei der 21. Auflage des Waiblinger „BuchMarktPlatzes“ kommen vom Sammler bis zur Leseratte alle auf ihre Kosten. Auf dem Marktplatz, der Lange Straße und rund ums Marktdreieck kann an diesem Sonntag von 11 bis 17 Uhr an zahlreichen Ständen in Neuheiten, Liebhaberstücken und bibliophilen Raritäten gestöbert werden. Rund 60 Antiquare, Buchhändler und Verlage haben sich angekündigt. Der Eintritt ist frei.

www.waiblingen.de

Kunst und Wissen

TübingenZur 500. Wiederkehr des Todestages von Leonardo da Vinci am 2. Mai 1519 zeigt das Museum der Universität Tübingen MUT auf Schloss Hohentübingen bis zum 1. Dezember die Ausstellung „Ex Machina – Leonardo da Vincis Maschinen zwischen Wissenschaft und Kunst“ mit mehr als 50 Nachbauten von Maschinenentwürfen des Universalgenies. Geöffnet Mittwoch bis Sonntag 10 bis 17 Uhr Donnerstag 10 bis 19 Uhr, Eintritt 5/3 Euro.

www.unimuseum.uni-tuebingen.de

Für Musikliebhaber

NürtingenÜber 30 Bands und DJs haben sich an diesem Samstag zur Nürtinger Musiknacht angekündigt. Das Repertoire ist wie immer breit gefächert – von Mundart über Soul bis hin zu Rock´n´Roll. In gewohnter Manier – alles innerhalb weniger Gehminuten voneinander entfernt an 24 Orten an einem Abend zu erleben. Um 19 Uhr beginnt das „Warm-Up“ in der Stadthalle K3N. Ein buntes Rahmenprogramm und regionale Speiseanbieter in der Fußgängerzone lassen den Abend zu einer runden Sache werden. Tickets an den Abendkassen kosten 14 Euro.

www.nuertingen.de

Spaß im Kinderdorf

SchorndorfDas SOS-Kinderdorf Württemberg im Stadtteil Oberberken lädt an diesem Sonntag von 11 bis 17 Uhr zur Hocketse mit Tag der offenen Tür. Mit Spielstraße, Kinderschminken, Verlosung, Eselreiten, Luftrutsche, Hüpfburg, Kistenstapeln, Spiel- und Bastelangeboten. Ein großer Bücherflohmarkt bietet eine gute Auswahl an Literatur. Interessierte können sich über die Arbeit des SOS-Kinderdorfes Württemberg informieren. Besucher haben die Gelegenheit, Kinderdorfhäuser zu besichtigen und dort mit Kinderdorfmüttern und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. red

www.sos-kinderdorf.de/kinderdorf-wuerttemberg