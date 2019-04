„Girls, Set & Match“

StuttgartDer Porsche Tennis Grand Prix steigt noch bis einschließlich Sonntag in der Porsche-Arena. Dabei wie immer die Crème de la Crème im Frauentennis. An diesem Freitag stehen die Viertelfinalspiele auf dem Programm. Am Samstag die Halbfinals und am Sonntag die Endspiele. Hallenöffnung ist jeweils um 12 Uhr, das erste Spiel beginnt jeweils um 13.30 Uhr. Tickets für Freitag und Samstag ab 70 Euro, für Sonntag ab 65 Euro. Freier Eintritt für Kinder bis einschließlich 6 Jahre (ohne Sitzplatzanspruch).

www.porsche-tennis.de

Abgefahren

LudwigsburgIn der Innenstadt dreht sich an diesem Samstag von 9 bis 17 Uhr beim Ludwigsburger Mobilitätstag „Abgefahren – nachhaltig unterwegs“ alles um moderne Mobilität. Spannende Mitmach-Aktionen rund ums Thema Mobilität, Infos über aktuelle Entwicklungen und die ganze Bandbreite der Elektromobilität. Das Angebot der Händler auf der Radbörse im Rathaushof reicht vom Mountainbike bis zum Lastenrad, vom Kinderfahrrad bis zum Pedelec. Auch gebrauchte Drahtesel stehen zum Verkauf. Wer mehr über die Vor- und Nachteile von Hybrid, E-Auto oder Brennstoffzelle erfahren will, ist in der Mathildenstraße an der richtigen Adresse. Und auf dem Akademiehof gibt es Showeinlagen, Foodtrucks und ein Kinderprogramm.

www.ludwigsburg.de

Schafe im Fokus

BeurenAn diesem Samstag und am Sonntag, jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr, locken zum 20. Mal die Schäfertage ins Freilichtmuseum Beuren. Württemberger Schafe gehören zum lebenden Inventar des Museumsdorfes. Zu den Schäfertagen bekommen sie Besuch von einigen Artgenossen, die in einer Schafrassenausstellung präsentiert werden. Auch ein Schäfermarkt mit Produkten rund ums Schaf sowie Vorführungen und Mitmachangebote sind angekündigt. Mit Buspendeldienst zwischen dem Ausweichparkplatz im Tiefenbachtal (ehemaliges Bundeswehrdepot) und dem Museum am Sonntag. Zu entrichten ist der normale Eintritt ins Museum (7/3,50 Euro).

www.schaefertage.org

Bärlauch und mehr

LorchIm Kloster Lorch steigt an diesem Sonntag (11 bis 18 Uhr) wieder das traditionelle Bärlauchfest. Wie immer mit einem Kräuter- und Blümlesmarkt mit Pflanzen, Bärlauchspezialitäten, Gewürzen, Teesorten, kulinarischen Spezialitäten und Kunsthandwerk. Außerdem viele Klosterführungen sowie gregorianische Gesänge in der Klosterkirche mit der „Schola Cantorum Lorchensis“. Der Eintritt ist frei.

www.bärlauchfest.de

Regionale Produkte

TübingenRund 100 Erzeuger – darunter Öl- und Getreidemüller, Imker, Landwirte, Winzer, Bierbrauer und Schnapsbrenner – zeigen an diesem Samstag (10 bis 18 Uhr) beim Regionalmarkt ihre regionale Produktvielfalt in der Altstadt. Zeitgleich findet der Klimatag statt. In, vor und neben dem Rathaus können sich Besucher informieren, wie sie das Klima schützen und dabei Energie und Geld sparen können. Und es lockt auch noch der Faire Markt rund ums Nonnenhaus, auf dem faire Mode, Accessoires, Literatur, Lebensmittel sowie Dekorations- und Geschenkartikel angeboten werden. (kd)red

www.tuebingen.de