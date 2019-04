Feiern mit Wasenhasi

StuttgartAn diesem Samstag wird in Stuttgart um 12 Uhr das größte Frühlingsfest Europas mit dem Fassanstich von Stuttgarts Bürgermeister Thomas Fuhrmann im Festzelt „Zum Wasenwirt“ eröffnet. Rund 240 Schausteller, Wirte, Marktkaufleute und das Maskottchen „Wasenhasi“ sorgen für Spaß für die ganze Familie. Highlight ist das Musikfeuerwerk, das am letzten Sonntag den krönenden Abschluss bildet. Geöffnet ist das 81. Frühlingsfest bis zum 12. Mai von Montag bis Donnerstag von 12 bis 23 Uhr, Freitag von 12 bis 24 Uhr, Samstag von 11 bis 24 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 23 Uhr. Jeweils mittwochs ist Familientag mit reduzierten Preisen.

www.stuttgarter-fruehlingsfest.de

Für Genussgänger

HerrenbergVon diesem Samstag bis einschließlich Montag verwandelt sich das Gelände „Auf dem Graben“ bei der Streetfood Fiesta in eine Genuss- und Eventmeile mit internationalen Spezialitäten, DJs und Livemusik. Zur Streetfood Fiesta rollen zahlreiche Foodtrucks an: Vom Pulled Pork Burger über mexikanische Wraps und schwäbische Maultaschen bis hin zu italienischem Spanferkel – Spezialitäten aus der ganzen Welt warten auf den Verzehr. An diesem Samstag sorgt die Herrenberger Kneipennacht zusätzlich für Unterhaltung. Geöffnet heute von 18 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr und am Montag von 11 bis 18 Uhr.

www.herrenberg.de

Die Dinos sind los

GöppingenMit rund 25 Exponaten macht eine der größten mobilen Dinosaurier-Ausstellungen Deutschlands an diesem Sonntag und am Montag jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Stadthalle Station. Besucher der „Dino Adventure Expo“ machen eine Reise in die Urzeit und können die lebensechten Reproduktionen von Tyrannosaurus Rex, Stegosaurus, Velociraptor, Pteranodon, Triceratops und Co. hautnah bestaunen. Auch das Reiten auf einem beweglichen Dinosaurier ist möglich. Der Eintritt kostet rund 10 Euro.

Ostern im Museum

BeurenAuch im Freilichtmuseum Beuren steht das verlängerte Wochenende im Zeichen des Osterfests. So zeigt Zuckerbäcker Ralph Waldmann am Samstag (13 bis 17 Uhr) und Sonntag (11 bis 17 Uhr) das Gießen von Zucker- und Rahmhasen mit historischen Gussformen. Am Sonntag (9 bis 11 Uhr) können sich Kinder bei einer Ostereier-Suche auf dem Gelände des Museums vergnügen. Der Eintritt ins Museum kostet 7/3,50 Euro, eine Familienkarte ist für 15 Euro zu erstehen. Kinder unter 6 Jahren sind frei. Geöffnet ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr sowie an gesetzlichen Feiertagen – also auch am Ostermontag.

www.freilichtmuseum-beuren.de

Steinzeit-Olympiade

UhldingenSeit April haben die Pfahlbauten in Unteruhldingen wieder geöffnet. Besucher können sich dabei noch bis zum 28. April bei der Steinzeit-Olympiade in sieben Disziplinen wie Holzhasen jagen oder Einbaum-Wettrennen messen. Das Freilichtmuseum ist täglich von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet, der Parcours mit der Olympiade von 10 bis 18 Uhr, eine Anmeldung im Vorfeld ist nicht erforderlich. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, Kinder (5 bis 15 Jahre) bezahlen 6 Euro, Studenten und Schüler ab 16 Jahren (mit Nachweis) 8 Euro.(kd)red

www.pfahlbauten.de