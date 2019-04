Für Kunstsinnige

StuttgartRund 100 frühe Hauptwerke werden ab diesem Freitag bei der Sonderausstellung „Die jungen Jahre der Alten Meister. Baselitz – Richter – Polke Kiefer“ in der Staatsgalerie in den Fokus genommen. Alle vier Künstler haben in den 1960er-Jahren den Grundstein für ihren Erfolg gelegt, der sie zu den bedeutendsten Künstlern der Nachkriegszeit machte. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 11. August. Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr. Der Eintritt in die Sonderausstellung kostet 12/ 10 Euro (inklusive Sammlung, Graphik-Kabinett und Schaufenster Sohm). Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis einschließlich 20 Jahren ist der Eintritt frei.

www.staatsgalerie.de

Für Filmfreaks

LeonbergKung-Fu-Klassiker, bleihaltige Western oder zeitgenössische Comic- oder Manga-Verfilmungen – die Stadthalle Leonberg wird an diesem Samstag von 10 bis 14 Uhr zum Eldorado für Filmfans. Die Palette der Filmbörse reicht vom Mainstream-Titel über das Nischen-Programm kleinerer Labels – vom preisgekrönten Klassiker bis zum abgedrehten B- und Trash-Movie. Die Filmbörse bietet nahezu alle Filmgenres an, inklusive einem großen Angebot an Merchandise und Fan-Stuff. Zutritt ist allerdings erst ab 18 Jahren. Der Eintritt kostet 5 Euro.

www.darkeyespromotion.de

Für Osterhasen

WaldenbuchLämmer, Häschen, Hennen und allerlei Eier stehen beim 17. Ostermarkt an diesem Sonntag (10 bis 17 Uhr) im Museum der Alltagskultur auf Schloss Waldenbuch im Mittelpunkt. Im Schlosshof und im Museum gibt es viele Aktionen wie einen Streichelzoo, eine Back- und eine Kreativ-Werkstatt. Im Schloss lockt ein Kunsthandwerkermarkt mit österlichen Geschenk- und Dekorationsideen. Auch die neue Sonderausstellung „Dorfhochzeit“ ist zu besichtigen. Der Eintritt ist frei. Für einzelne Aktionen wird ein Unkostenbeitrag erhoben. In Waldenbuch haben von 12 bis 17 Uhr die Läden der Innenstadt geöffnet.

www.museum-der-alltagskultur.de

Für Naturliebhaber

Weilheim „Raus in die Natur“ heißt es an diesem Sonntag von 10 bis 15 Uhr wieder beim Kirschblütentag in Weilheim. Auf dem Programm steht die Erkundung der Landschaft am Albtrauf zu Fuß und per Rad. Es gibt geführte Rad-, E-Bike-, Walking- und Wandertouren sowie Kräuterführungen. Start- und Ziel ist jeweils der Marktplatz. Weitere Angebote sind die Verkostung von regionalem Honig, diverse Stadtführungen (auch speziell für Kinder) und Pferdekutschfahrten.

www.weilheim-teck.de

Für Fliegerasse

FriedrichshafenDie Aero Friedrichshafen geht mit einem Aussteller-Rekord an den Start. Mit 757 Unternehmen aus 40 Ländern ist die Internationale Luftfahrtmesse am Bodensee so groß wie nie. Die Palette reicht vom Segelflugzeug über Ultraleicht-Flugzeuge, Flugzeuge der Echo-Klasse, Hubschrauber bis hin zu Business-Jets und zivilen Drohnen. Die AERO findet noch bis Samstag statt und ist heute von 9 bis 18 Uhr und morgen von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 25/17 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei.(kd)red

www.aero-expo.com