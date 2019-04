Tattoos und Shows

StuttgartDie Größen der nationalen und internationalen Tattoo- und Piercing-SzeneTattoo-Künstler stehen noch bis Sonntag bei der 19. Tattoo-Show im Kulturhaus Arena mit Rat und Tat zur Verfügung und zeigen auch ihr Können vor Ort. Tattoo Contests in verschiedenen Kategorien und ein großes Rahmenprogramm mit verschiedenen Shows und Acts runden das Programm ab. Geöffnet an diesem Samstag von 12 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei.

www.tattooshow-stuttgart.de

Musik, Wein und mehr

Stuttgart Beim „Musik und Wein und Streetfood-Markt“ in der Cannstatter Altstadt gibt es an diesem Sonntag von 11 bis 20 Uhr einige Bühnen, viel Wein und Bier aus der Umgebung und natürlich Leckeres zum Schlemmen beim Streetfoodmarkt auf dem Marktplatz. Auf zehn Bühnen, verteilt in der gesamten Altstadt, sorgen regionale und überregionale Singer, Songwriter und Bands jeglicher Musikgenres, für Stimmung. Zur Feier des Tages haben obendrein die Läden von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Rund um das Rathaus und die Stadtkirche ist der Nachwuchs beim Kasperle-Theater, Kinderschminken und Karussell gut aufgehoben.

Kunst-Spaziergang

LeonbergSchon zum 14. Mal laden die in der Leonberger Altstadt ansässigen Künstler und Galerien an diesem Samstag (ab 19 Uhr) zur Langen Kunstnacht in die Leonberger Altstadt ein. Die Besucher können von einer der über 20 Kunst-Stationen zur nächsten bummeln und ganz unterschiedliche Kunstwerke kennenlernen. Auch in den Gassen der Altstadt ist was los: So sind ab 20 Uhr die Smarties, drei Pantomimen aus Köln, und ein Chor unterwegs. Der Eintritt ist frei, zwischen den Veranstaltungsorten gibt es einen Buspendelverkehr. Kostenfrei parken können Besucher an diesem Abend unter anderem im Parkhaus Bahnhof, am Rathaus in der Lindenstraße, am Parkplatz Steinstraße und im Parkhaus Altstadt. Die Haltestellen des Pendelbusses liegen jeweils in der Nähe.

www.leonberg.de

Genüsse aller Art

FellbachRegionale Produkte und hochwertiges, individuelles Design von Möbeln und Wohnaccessoires stehen an diesem Samstag (11 bis 19 Uhr) und am Sonntag (11 bis 18 Uhr) bei der Genussmesse Tisch & Tafel in der Alten Kelter in Fellbach im Fokus. Der Marktplatzcharakter und ein exklusives Rahmenprogramm – unter anderem mit Kochshows von renommierten Köchen aus der Region, Kaffeetastings und Weinverkostungen – laden zum Verweilen ein. Der Eintritt kostet 10 Euro, Kinder bis 12 Jahre sind frei.

www.messe-tischundtafel.de

Buntes Treiben

NürtingenAn diesem Sonntag steigt der Osternestlesmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag. Die Ladentüren sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet, auf dem Osternestlesmarkt blüht es bereits ab 11 Uhr. Buntes Treiben ist garantiert, denn in der Altstadt gibt es viel zu Entdecken: Reich verziertes Kunsthandwerk in österlich dekorierten Gassen laden zum Verweilen ein. Für die Kinder haben die Einzelhändler des Werberings ein Karussell am Schillerplatz organisiert. Offene Türen gibt es an diesem Wochenende auch wieder in der Kreuzkirche – der „Markt der Meister und Restauratoren“ ist am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. (kd)red