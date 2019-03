Für Shoppingfreaks

StuttgartAn diesem Samstag kann in der Landeshauptstadt wieder bis Mitternacht geshoppt werden: Die lange Einkaufsnacht unter dem Motto „Stuttgart City blüht“ überzeugt mit einem bunten Mix aus Einkaufserlebnis, Musikeinlagen und kulinarischen Genüssen. Selbstverständlich dürfen dabei die Holzeinkaufstaschen, die liebevoll vom Gärtnereiverband bepflanzt werden, nicht fehlen. Daneben gibt es ein spannendes Rahmenprogramm. Auf der Bühne an der Querspange zeigen einige Livebands aus verschiedenen Genres, was drauf haben und in den Handelshäusern locken viele zusätzliche Aktionen. Die Geschäfte sind von 9.30 bis 24 Uhr geöffnet.

www.stuttgart-city.de

Für Musikliebhaber

WaiblingenUnter dem Motto „Eine Stadt – eine Nacht – überall Livemusik“ darf man sich an diesem Samstag bei der 9. Live-Nacht ab 21 Uhr auf acht hochkarätige Acts in acht Locations freuen – und das bis in die frühen Morgenstunden. Nachdem die acht Bands und Solo-Künstler um spätestens 2 Uhr morgens den Stecker gezogen haben, steigen im CBC Waiblingen, in der Turmbar, in der Brasserie Sonne und im Iguana Bar & Grill bis 4 Uhr noch Aftershow-Partys. Dank kurzer Wege können die Live-Nacht-Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern. Eintrittsbändchen für 12 Euro gibt es in allen teilnehmenden Lokalen.

www.wn.live-nacht.de

Für Krimisüchtige

Esslingen„Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ – wer Lust auf spannende Filme hat, sollte sich die 5. Esslinger Krimitage „Kaltblütig“ im Kommunalen Kino (koki) ab diesem Freitag bis zum 7. April nicht entgehen lassen. Bei der Auswahl der Filme haben sich die koki-Macher ins Zeug gelegt. 16 Streifen stehen auf dem Programm, darunter einige Previews und auch das ein oder andere Schmankerl wie „Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse“ mit anschließendem Talk mit Dominik Kuhn alias Dodokay am 4. April um 19 Uhr.

www.koki-es.de

Für Toskanafans

ReutlingenDer Toskanische Markt rund um die Marienkirche lockt von diesem Freitag bis zum Sonntag wieder mit leckeren Spezialitäten und südländischer Lebenslust. Die italienischen Händler aus Pistoia verkaufen feine Weine, würzigen Käse, Schinken, hochwertige Olivenöle und vieles mehr. Freunde italienischen Essens und Genießer qualitativ hochwertiger Produkte kommen voll auf ihre Kosten. Geöffnet an diesem Freitag und am Samstag von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Am Sonntag haben zeitgleich auch die Geschäfte der Innenstadt geöffnet. Der Eintritt zum toskanischen Markt ist frei. (kd)red

www.tourismus-reutlingen.de