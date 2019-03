Für Genießer

StuttgartAn diesem Samstag und am Sonntag wird mit der „Kulinart Frühling“ in der Phoenixhalle im Römerkastell die Genuss-Saison mit vielen frischen Ideen für Küche und Grill, Lifestyle und Urlaub eröffnet. Auch dieses Jahr finden Freunde von gutem Essen und Trinken, cleverem Design und entspannten Urlaubsreisen auf der Messe jede Menge Inspiration. Ein Schwerpunkt stellen die Themen Grillen, Garten und Outdoorliving dar. Geöffnet am Samstag von 12 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

www.kulinart-messe.de

Für Schnäppchenjäger

StuttgartWem zum Thema Flohmarkt nur vergilbte Bilder aus Omas Wohnung und frühes Aufstehen einfallen, kann beim Nachtflohmarkt in den Wagenhallen einiges dazulernen. Alte Landkarten aus der Grundschule, ausgestopfte Viecher, Schallplatten und Unmengen an ausgemisteten Klamotten warten dort ab 18 Uhr auf neue Besitzer. Definitiv ein Mekka für Schnäppchenjäger. Ab und an kann man beim Stöbern auch auf antike Möbel stoßen. Der Eintrittspreis liegt bei einem Euro.

www.wagenhallen.de

Für Frühlingsfans

LudwigsburgEs ist soweit: Das Blühende Barock und der Märchengarten öffnen an diesem Freitag ihre Pforten für alle Blumenliebhaber, Gartenfreunde und Märchenfans. Die Frühlingsausstellung ist dieses Jahr noch farbenreicher und avanciert unter dem neuen Namen „Frühlingserwachen“. Bunte Deko-Elemente wie Blumen, Textilien oder Bast bringen viel Farbe ins Spiel, neben Blumeninstallationen und anderen frühlingshaften Kunstwerken trägt auch Stroh zum Landlust-Ambiente bei. Immer sonntags werden bei gutem Wetter alte Handwerkstraditionen vorgestellt. Der Park ist täglich von 7.30 bis 20.30 Uhr geöffnet, der Märchengarten von 9 bis 18 Uhr. Einzeltickets kosten 9/4,50 Euro, Familienkarten sind ab 17 Euro zu erwerben.

www.blueba.de

Für Musikfreaks

ReutlingenBei der Reutlinger Live Nacht wird an diesem Samstag wieder gerockt, was das Zeug hält. In 15 Bars, Kneipen und Restaurants wird in die Nacht gerockt, getanzt und gefeiert. Zur Einstimmung geht es in Yaja – der einzige teilnehmende Einzelhändler beginnt bereits um 18 Uhr mit dem Sänger Ben’tagon aus Bad Camberg. Weiter geht es zur Ölung der Stimmbänder ins Finca, in der ab 19 Uhr mit Karaoke gestartet wird. Die Palette in den teilnehmenden Lokalen reicht von deutschem Pop über Indie bis hin zu Latinomusic. Der Eintritt ist frei. Wer mit dem Auto anreist kann ab 19.30 Uhr in den Tiefgaragen Rathaus und Tübinger Tor gratis parken.(kd)red

www.rt-rgi.de