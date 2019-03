Mörderische Nächte

StuttgartBei den Stuttgarter Kriminächten wird von diesem Freitag bis zum 29. März zum zehnten Mal ein mörderisch spannendes Programm mit Lesungen, kriminellen Vorträgen, Theater und Filmen geboten. Aktuelle Autoren und exklusive Leseorte wie das Institut für Pathologie im Olga-Hospital, das Krematorium auf dem Pragfriedhof oder die ehemalige Dienstvilla des Ministerpräsidenten machen das Festival zum literarischen Höhepunkt für alle Krimifans.

www.stuttgarter-kriminaechte.de

Mitreißende Musik

LudwigsburgRappelvolle Lokale, exzellente Musiker und beste Stimmung: die Live-Nacht setzt ihre große Erfolgsgeschichte in der Barockstadt fort und wartet an diesem Samstag mit der Crème-de-la-Crème der Livemusik auf. Spielbeginn in den meisten Lokalen ist um 21 Uhr. Dank kurzer Wege können Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich dabei ihr individuelles Musikprogramm zusammenstellen. Tickets zu 12 Euro gibt es in allen teilnehmende Lokalen.

www.live-nacht-ludwigsburg.de

Kunst am Ei

UhingenBereits zum 17. Mal steigt an diesem Samstag und am Sonntag der Ostereiermarkt „Kunst am Ei“ auf Schloss Filseck in Uhingen. In den historischen Räumen des Schlosses und im Schlosshof stellen etwa 20 Eiermaler und Kunsthandwerker ihre Exponate aus. Die Palette reicht von verzierten Eiern und Osterdekoration über Keramik bis zu Edlem aus Leder und Seide. Geöffnet am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 3 Euro.

www.wolfseier.de

Kräuter im Fokus

Dischingen Auf Burg Katzenstein steht an diesem Samstag und am Sonntag die Saisoneröffnung mit den Kräutertagen an. In und um die Burg wird Wissenswertes zum Thema präsentiert Angekündigt sind Vorträge der Kräuterpädagogin Martina Mack (jeweils 12 und 15 Uhr), Burgführungen um 11, 13 und 16 Uhr sowie Ausstellungen der Gärtnerei Lehner und Uschis Blumenhaus. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder unter 3 Jahren sind frei.

www.burgkatzenstein.de

Frisches Design

UlmUnzählige Designer, frische junge Labels und DaWanda-Künstler haben sich am Samstag und Sonntag auf dem „handgemacht-Kreativmarkt“ in der Messe angekündigt. Ergänzend finden Schauvorführungen, DIY-Aktionen und Mini-Workshops für Groß und Klein statt. Geöffnet am Samstag von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eintritt 7/5 Euro, Kinder bis 17 Jahre sind frei. (kd)red

www.kreativmaerkte.de