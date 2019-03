Kunst von hier

StuttgartAktuelle Kunst aus dem Land steht von diesem Freitag bis einschließlich Sonntag bei der 8. Baden-Württembergischen Künstlermesse im Stuttgarter Haus der Wirtschaft im Mittelpunkt. Die alle zwei Jahre stattfindende Messe zeigt eine große Auswahl aktueller qualifizierter Kunst, von Skulpturen, Objekte und Malerei über Grafik und Fotografie und bis hin zu neuen Medien. Geöffnet heute und morgen von 11 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

www.bbk-landesverband-bw.de

Für Tattoo-Fans

SindelfingenRund 60 Aussteller haben sich an diesem Samstag und am Sonntag zum „Sensation Tattoo Festival“ in der Stadthalle angekündigt. Zahlreiche Tätowierer, darunter international preisgekrönte Künstler aus über dreißig Nationen zeigen ihr Können. Darüber hinaus bieten verschiedene Händler und Shops ihre Produkte rund um Piercing, Mode, Zubehör, Tattoos und Lifestyle an. Mit großem Rahmenprogramm. Geöffnet am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Eine Tageskarte kostet 10 Euro.

Frische Fische

FriedrichshafenDie internationale Messe für Angeln, Fliegenfischen, Aquaristik und Terraristik öffnet von diesem Freitag bis Sonntag ihre Tore in der Messe. Zu sehen gibt es auf der Aqua-Fisch farbenprächtige Fische, umgeben von bunter Flora und Fauna sowie Nymphen und Schlangen. Auch Reptilienfans kommen auf ihre Kosten. Geöffnet am Freitag und am Samstag von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Die Tageskarte kostet 11/9 Euro, ein Familienticket 26 Euro.

www.aqua-fisch.de,

Ostereier und mehr

SchorndorfBeim 18. Ostereiermarkt mit Kunsthandwerk in der Barbara-Künkelin-Halle zeigen an diesem Samstag (12 bis 18 Uhr) und am Sonntag (11 bis 17 Uhr) etwa 20 Eiermaler und Kunsthandwerker ihre Exponate. Auch Scherenschnitte, Keramik, Schmuck und Floristik werden angeboten. Einigen der Handwerker kann man bei ihrer Arbeit auch über die Schultern schauen. Der Eintritt kostet 3 Euro.

www.wolfseier.de

Bunter Branchenmix

TübingenVon diesem Samstag bis zum 17. März dreht sich bei der „fdf – für die familie“, der Endverbrauchermesse in Tübingen auf dem Festplatz Weilheimer Wiesen, alles um die Themen Bauen, regenerative Energien, Renovieren, Haustechnik, Haushalt, Wohnen und Einrichten, Gesundheit, Kosmetik, Mode, Freizeit und Wellness. Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr, ein Ticket kostet 9/7 Euro. Kinder bis 12 Jahre in Begleitung Erwachsener frei. Besucherparkplätze sind kostenlos.(kd)red

www.ausstellung-tuebingen.de