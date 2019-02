Anzeige

Front- und Backflip

StuttgartMotocross-Maschinen, Mountainbikes, Schneemobile, BMX-Bikes und Buggys – egal was, bei der Night of Freestyle katapultiert sich an diesem Samstag (ab 19 Uhr) in der Schleyerhalle alles in die Luft. Fahrer und Fahrzeuge drehen sich um sämtliche Achsen, Frontflips, Cashrolls und Triple Backflips sind gesetzt. Rund 30 Teilnehmer aus zwölf Nationen sind angekündigt. Tickets ab 50,65/26 Euro.

www.nightoffreestyle.de

Digital und analog

FellbachDie Fellbacher Fotobörse am Sonntag (11 bis 16 Uhr) in der Schwabenlandhalle wartet mit einem großen Angebot an gebrauchten Kameras, Objektiven und fotografischem Zubehör auf. Mehr als 50 Aussteller aus Deutschland und Europa bieten alles, was man sich wünschen kann: Schnäppchen, Sammlerstücke und Raritäten – digital und analog. Als besonderer Service wird auf der Fellbacher Fotobörse ein professioneller Kamera „Clean & Check“ angeboten (Eintritt 5 Euro).

www.fellbacher-fotoboerse.de

Feuer und Flamme

SindelfingenVon diesem Freitag bis Sonntag wird bei der Grill & BBQ in der Messe Sindelfingen wieder eingeheizt. Auf 8000 Quadratmetern bieten 90 Aussteller einen heißen Mix aus Verkaufsmesse, Show, Event und Wettbewerben. Die Grill & BBQ ist heute und morgen von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 10/8 Euro, Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt. Freitag und Samstag fahren kostenlose Pendelbusse ab S-Bahn-Station Goldberg und ab Parkplatz Badezentrum über Parkplatz Burghalde (ab 9.35 Uhr).

www.grill-bbq-messe.de

Kunst und Kommerz

KarlsruheDas Angebot der „art KARLSRUHE“ in der Messe Rheinstetten reicht noch bis Sonntag von der Klassischen Moderne bis zur Gegenwartskunst. Über 200 Galerien präsentieren ihr Programm sowie One-Artist-Shows, flankiert von einem vielseitigen Rahmenprogramm und Sonderausstellungen. Geöffnet täglich von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 23/19 Euro.

www.art-karlsruhe.de

Pferde und Trödel

HeilbronnAn diesem Samstag startet der 250. Heilbronner Pferdemarkt mit seinem Mix aus Krämermarkt, Ausstellung, Jahrmarkt und Pferdeschau. Noch immer ist die Prämierung der Pferde am Montag im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie der Höhepunkt des Marktes. Wer Flohmärkte liebt, ist beim Antik- und Trödelmarkt in der Harmonie (Theodor-Heuss-Saal) am Samstag (9 bis 16 Uhr) und am Sonntag (11 bis 17 Uhr) richtig. (kd)red

www.heilbronn.de