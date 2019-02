Anzeige

Für Individualisten

StuttgartShoppingvergnügen abseits des Mainstreams in Fabrikatmosphäre steht an diesem Freitag (14 bis 22 Uhr) und am Samstag (11 bis 20 Uhr) im Wizemann auf dem Programm. Zum 5. Kunst- und Designmarkt haben sich über 120 Aussteller aus den Bereichen Mode, Schmuck, Lifestyle, Accessoires, Fotografie, Kunst, Grafik-, Produkt- und Möbeldesign angekündigt. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei.

www.kunst-designmarkt.at

Nicht nur für Frauen

Kirchheim/TeckDie Jahreswende 1918/1919 markiert einen bedeutenden Einschnitt in der deutschen Geschichte: Mit der November-Revolution wurde der Weg frei für die Demokratie und die politische Gleichstellung und Teilhabe von Frauen. Mit diesem Thema befasst sich die Ausstellung „Erobert das Stimmrecht, meine Schwestern“, die von diesem Freitag bis zum 8. März im Rahmen der FrauenKulturTage in der Kirchheimer Stadtbücherei (Max-Eyth-Straße 16) zu sehen ist. Geöffnet dienstags und mittwochs von 10 bis 18 Uhr, donnerstags von 10 bis 19 Uhr, freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.

Für Skicross-Fans

FeldbergVon heute bis Sonntag kämpft die Weltspitze der Skicrosser um Weltcuppunkte in Feldberg. Dabei messen sich immer gleich vier Athleten auf einmal im Parcours mit Steilkurven, Wellen und Sprüngen. Ellbogeneinsatz ist erlaubt, denn nur die beiden Erstplatzierten eines Laufes qualifizieren sich für die nächste Runde. Die Finals starten am Samstag und am Sonntag jeweils um 11.30 Uhr. Ein Skipass für den Liftverbund Feldberg oder eine Hochschwarzwald Card gelten als Eintrittskarte. Tickets sonst ab 11,50 Euro.

http://www.hochschwarzwald.de/Weltcup-Feldberg

Für Fasnets-Freaks

Tübingen Rund 400 Jahre hat es gedauert, bis sich in der Universitätsstadt wieder närrisches Leben regte. 1565 beschwerte sich nämlich Herzog Christoph über das „Mordsgeschrei und Toben und Wüten“ in der Stadt und verbot kurzerhand den „heidnischen Unfug“. An diesem Sonntag machen ab 13.30 Uhr wieder 80 Zünfte mit über 3500 Hästrägern die Altstadt beim Fasnetsumzug unsicher.

Für Wein-Liebhaber

EsslingenFlanieren und Probieren: Im Neckar Forum werden an diesem Samstag (13 bis 20 Uhr) und am Sonntag (12 bis 19 Uhr) rund 200 Weine von 30 Weingütern verkostet. Zahlreiche Top-Winzer und junge Aufsteiger beraten auf der „Weinverliebt“-Messe persönlich und kompetent. Das Rundumerlebnis für Weinliebhaber und neugierige Entdecker. Eine Tageskarte kostet 15 Euro (inkl. Verkostung).(kd)red

www.vicampo.de/events