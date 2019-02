Anzeige

Für Nachtschwärmer

StuttgartWem zum Thema Flohmarkt nur vergilbte Bilder aus Omas Wohnung und frühes Aufstehen einfallen, kann an diesem Samstag beim Nachtflohmarkt in den Wagenhallen einiges dazulernen. Alte Landkarten, Schallplatten, Gebasteltes und Unmengen an ausgemisteten Klamotten warten dort auf neue Besitzer. Definitiv ein Mekka für Schnäppchenjäger. Ab und an werden auch antike Möbel angeboten. Von 18 bis 23.59 Uhr stehen die Türen allen Shoppingwütenden offen. Der Eintritt kostet 1 Euro.

www.wagenhallen.de

Für Abiturienten

StuttgartWas tun nach dem Abi? Auf der 13. Horizon-Messe dreht sich an diesem Samstag und am Sonntag in der Schleyer-Halle alles um diese Frage. Ob klassisches oder duales Studium, Ausbildung oder Praktikum, Freiwilligendienst oder Au-pair im Ausland: Auf der Horizon gibt es maßgeschneiderte Antworten speziell für Schüler der gymnasialen Oberstufe und Abiturienten. Mehr als 150 Universitäten, Hochschulen, Unternehmen und Beratungsinstitutionen sind vor Ort. Geöffnet jeweils von 10 bis 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

www.horizon-messe.de

Für Fasnacht-Fans

Ulm Seit Jahren ist der Ulmsprung einer der größten Narrensprünge der Region und gleichzeitig Höhepunkt der Ulmer Fasnacht. Rund 8000 Hästräger und Musiker sorgen an diesem Sonntag (ab 14 Uhr) entlang der Umzugsstrecke durch die Gassen für ausgelassene Stimmung. Der Ulmzug startet in der Bockgasse und endet auf dem Münsterplatz. Eine Umzugsplakette kostet 3 Euro.

www.narrenzunft-ulm.de/ulmzug

Für Musikfreaks

NürtingenDie Nürtinger Jazztage haben sich zu einer festen Größe für Jazzfans aus der Region entwickelt. Ab diesen Sonntag geht mit Swing und Jazzklassikern und Vertretern des jungen, innovativen Jazz rund. Den Auftakt bestreitet die Nürtinger Schlagzeugerin Iris Oettinger mit ihrer „RoaringTwenties Jazz Gang“ mit einem Dixielandfrühschoppen ab 11 Uhr im Theater im Schlosskeller. Tickets kosten 13 Euro.

www.nuertingen.de

Für Snowboarder

Feldberg An diesem Samstag und am Sonntag liefern sich die weltbesten Snowboarder beim FIS-Weltcup am Feldberg packende Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Samstag stehen die Einzelwettkämpfe an, am Sonntag wird erstmals ein Mixed-Team-Event am Feldberg ausgetragen. Ein Skipass für den Liftverbund Feldberg oder eine Hochschwarzwald Card gelten als Eintrittskarte. Tickets sonst ab 11,50 Euro.(kd)red

www.hochschwarzwald.de