Anzeige

Karriere machen

StuttgartDie Schülermesse Stuzubi findet an diesem Samstag bereits zum neunten Mal in der Liederhalle statt. Von 10 bis 16 Uhr können sich Schüler und Eltern, in der Liederhalle, an den Ständen von Unternehmen, Hochschulen und öffentlichen Institutionen über aktuelle Studien- und Ausbildungsplätze informieren. Weiterer Schwerpunkt: das Duale Studium, das eine Ausbildung mit einem akademischen Abschluss verbindet. Geboten wird außerdem Wissenswertes rund um Freiwilligendienste und Auslandsaufenthalte. Auf der Stuzubi sind regionale und bundesweite Unternehmen, Institutionen und Bildungseinrichtungen aller Branchen und Größen vertreten. Der Eintritt ist frei.

www.stuzubi.de

Porsche feiert

Stuttgart Feiern hoch zehn – an diesem Samstag und Sonntag feiert das Porsche Museum seinen zehnten Geburtstag mit einem bunten Rahmenprogramm bei freiem Eintritt, zehn kostenlosen Führungsprogrammen, zehn Mitmachstationen für Kinder sowie zehn offenen Motorhauben: Zwischen 9.30 und 15.30 Uhr finden halbstündlich sieben Besichtigungen durch die Ausstellung statt. Von zehn Renn- und Sportwagen werden die Motorhauben geöffnet: unter anderem vom 356 „Nr. 1“ Roadster, 804 Formel 1, 935/78 „Moby Dick“, 911 GT1 `98 und 911 (997) GT3 R Hybrid. Das Porsche Museum hat dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

www.porsche.de/museum

Feiner Sound

EsslingenDas Smooth Acoustic Festival geht dieses Jahr in die vierte Runde: An diesem Samstag lockt das Event ab 16 Uhr mit einen hochkarätigen Lineup ins Jugendhaus Komma. Auch dieses Mal gibt es zwei Bühnen sowie Sofaecken und Sitzgelegenheiten um dieses Festival wirklich „smooth“ genießen zu können. Einlass ist ab 15.45 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro (zzgl. Geb.). Dieses Jahr haben sich unter anderem Dezemberkind (Ebersbach) und The Misantröpics (Wörgl/ Österreich) angesagt.

www.smoothacoustic.de

Gesund und aktiv

LudwigsburgViele Aussteller rund um Gesundheit, Wohlbefinden, Schönheit und Vitalität präsentieren bei der Ludwigsburger Gesundheitsmesse gesund & aktiv ihre Produkte und Erzeugnisse und beraten über ein breites Spektrum von neuen Gesundheitstrends über gesunde Ernährung bis hin zu Zahngesundheit und Wellness. Neben einem Bühnenprogramm sind Workshops und Vorträge angekündigt. Eine Tageskarte kostet 3 Euro, eine Wochenendkarte 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei. Geöffnet an diesem Samstag und am Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr. (kd)red