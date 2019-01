Anzeige

SindelfingenWer heutzutage bauen oder umbauen will, muss sich mit einer Vielzahl an Vorschriften und Regelungen beschäftigen. Der Weg durch diesen Dschungel ist aber kein Hexenwerk. Auf der „Haus & Energie“, die von diesem Freitag bis einschließlich Sonntag in der Messe Sindelfingen stattfindet, beraten Experten um die Bürokratie mit den eigenen vier Wänden und vielen weiteren Themen. Insgesamt sind über 150 Hersteller, Dienstleister und Handwerksbetriebe sowie neutrale Beratungsstellen vor Ort. Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10/8 Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre sind frei. Es ist ein kostenloser Pendelbusverkehr von der S-Bahn-Station Goldberg eingerichtet.

Wandern mit Wein

Kernen im RemstalBereits zum zweiten Mal lockt an diesem Samstag und am Sonntag der „WinterWeinweg“ in Stetten. An vier Genussstationen laden elf Weingüter und vier Gastronomen zu edlen Weinen und kreativen Speisen ober- und unterhalb der Yburg, nahe der Glockenkelter und am Wetterstein ein. Guggenmusik-Gruppen sorgen an beiden Tagen für musikalische Umrahmung. Feuerkörbe, Flammschalen und Leuchtkörper schaffen ein ganz besonderes winterliches Ambiente. Geöffnet am Samstag von 14 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Parkmöglichkeiten stehen am Parkplatz an der Glockenkelter und in der Ortsmitte begrenzt zur Verfügung.

Wer bremst, verliert

Blaubeuren An diesem Sonntag rasen in Blaubeuren-Gerhausen wieder mutige Rodler mit altertümlichen Schlitten ins Tal: Zur 29. Auflage des Patenterrennens werden rund 50 Zweier- und Dreierteams erwartet. Das Spektakel mit den lenkbaren Schlitten beginnt um 13.30 Uhr auf der Rennstrecke im „Bühl“ am südlichen Ortsrand von Gerhausen. Weil an der Rennstrecke keine Parkplätze zur Verfügung stehen, werden die Zuschauer gebeten, im Ort zu parken. In der Helfensteinerstraße stehen Parkplätze bei der Firma Heinkel und an der Karl-Spohn Realschule zur Verfügung, von der Schule aus gibt es einen Shuttle-Verkehr.

Heiße Öfen im Fokus

Friedrichshafen Heiße Öfen, brandneue Modelle und jede Menge Action – auf der 25. Motorradwelt Bodensee, die von diesem Freitag bis zum Sonntag in der Messe Friedrichshafen stattfindet, wird es Bikern warm ums Herz. Über 300 Aussteller setzen Motorräder, Roller, Quads, Trikes, Zubehör und Bekleidung in Szene. Für Fahrspaß sorgen Testparcours, Supermoto-Rennen und Shows. Geöffnet am Freitag von 11 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Eine Tageskarte kostet 13 Euro, ermäßigt 10 Euro. Kinder unter 6 Jahren frei.(kd)red

