Für Filmfreaks

StuttgartNoch bis einschließlich Sonntag steigt der 32. Stuttgarter Filmwinter unter dem Motto „Wake Me Up“. Im Mittelpunkt stehen die besten Einsendungen aus den internationalen Wettbewerbskategorien für Kurzfilm, Medien im Raum und Network Culture. Ein Rahmenprogramm voller Werkschauen, Performances und Vorträge von Künstlern aus der ganzen Welt rundet das Film- und Medienfestival ab. Mit Kinder- und Jugendprogramm. Das Festival findet im FITZ! Zenttrum für Figurentheater und dem Theater tri-bühne statt. Eine Karte für einen Film kostet 6,50 Euro. Bei Führungen, der Gala, den Live Acts sowie den Performances ist der Eintritt frei.

www.filmwinter.de

Gruseln in der City

StuttgartDie Stuttgarter Kinderfilmtage, die in diesem Jahr unter dem Thema Grusel – Geister – Gespenstergeschichten stehen, zeigen noch bis einschließlich Sonntag im Treffpunkt Rotebühlplatz ein internationales Wettbewerbsprogramm von sehenswerten Kinderfilmproduktionen. Highlight ist die Verkündung des besten Films der Stuttgarter Filmtage am Sonntag um 16.30 Uhr. Ebenfalls am Sonntag ist ein Familien-Medientag mit allerlei Workshops angekündigt. Eintritt frei.

www.stuttgarter-kinderfilmtage.de

Bären am Löwentor

StuttgartDer Bärentag im Museum am Löwentor beschäftigt sich an diesem Sonntag (13 bis 18 Uhr) mit einem Phänomen, das die Wissenschaftler in der Arktis überrascht: Hybriden zwischen Eis- und Braunbären. Zu neuen Namen sind sie auch schon gekommen, amerikanisch werden sie Pizzly (Polar Bear und Grizzly) und im deutschen Sprachraum Breisbären (Braun- und Eisbär) genannt. Der am Sonntag zu sehende Breisbär „Tips“, der in Stuttgart präpariert wurde, entstammt allerdings nicht der Arktis, sondern wurde versehentlich 2004 im Osnabrücker Zoo geboren. Der Eintritt ins Museum kostet 9/4 Euro, Kinder unter 6 Jahren sind frei. Familienkarte 18 Euro.

www.naturkundemuseum-bw.de

Fohrers „Spotlight“

PlochingenDer Esslinger Künstler Werner Fohrer hat eine enge Beziehung zu Plochingen: Bereits seit 1992 betreibt er sein Atelier im Kulturpark Dettinger. Erstmals stellt er nun in der Galerie der Stadt in einer eigenen Ausstellung seine Arbeiten vor. Schwerpunkt der Ausstellung „Spotlight“, die bis zum 2. März zu sehen ist, bilden Arbeiten der neuen Werkreihe „Streetlife“. Es sind Bilder, die 2018 nach einem New York-Aufenthalt entstanden sind. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der PlochingenInfo besucht werden (Mo, Mi, Sa: 10 bis 13 Uhr; Di, Do: 10 bis 17 Uhr, Fr: 9 bis 16 Uhr). Der Eintritt ist frei. (kd)red

www.plochingen.de