Anzeige

Für Reiselustige

StuttgartAn diesem Samstag öffnet die CMT in der Messe am Flughafen ihre Tore. Bis zum 20. Januar präsentieren über 2000 Aussteller auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit die schönsten Plätze der Welt, geben Informationen, Tipps und Adressen zur perfekten Urlaubs-Vorbereitung. Rund 1000 Caravans, Reisemobile und Freizeitfahrzeuge, zahlreiches Caravaning-Zubehör sowie das diesjährige Caravaning-Partnerland Kärnten erwarten die Besucher. Dazu gibt es ein attraktives Rahmenprogramm mit Infos, Vorführungen, Multimediashows, Urlaubskino und einem internationalen Unterhaltungsprogramm. Sonderausstellungen sind die Fahrrad- und WanderReisen sowie die Thermik 2019 (beide 12./13. Januar), die Golf- und WellnessReisen sowie die Kreuzfahrt- und SchiffsReisen (beide 17. bis 20. Januar). Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr, am Wochenende von 9 bis 18 Uhr. Eine Tageskarte kostet 15/12 Euro (inklusive VVS).

www.messe-stuttgart.de/cmt/

Für Hundeliebhaber

FellbachUm den besten Freund des Menschen dreht sich an diesem Samstag und am Sonntag alles auf der Messe „Mein Hund“ in der Alten Kelter in Fellbach. Angekündigt ist neben den üblichen Verkaufsständen auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Das reicht vom Hundecasting und Vorträgen über die richtige Ernährung und Erziehungstipps von den Hundetrainern Katharina Lange und Peter Stanberg bis hin zu Informationen der Tierrettung Rems-Murr zur Erstversorgung beim Hund. Bei den tierischen Castings werden Dreamteams auf sechs Pfoten sowie tierische Showtalent gesucht. Die Teilnahme ist kostenlos. Geöffnet ist die Messe an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 5 Euro. Kinder bis einschließlich 12 Jahre sind frei. Auch Hunde haben freien Eintritt – allerdings nur mit gültiger Tollwutimpfung (Impfpass mitbringen).

www.meinhund-messe.de

Für Kunstsinnige

NürtingenRund 140 Werke von zwei großen Künstlern sind von diesem Samstag bis zum 24. Februar bei der Ausstellung „KunstNaturUmwelt“ in der Kreuzkirche Nürtingen zu sehen. Damit bleibt die Stadt in bewährter Kooperation mit der Galeristin Brigitte Kuder-Broß (Galerie „Die Treppe“) bei ihrem Konzept zwei Künstler in einer Ausstellung miteinander zu verbinden. Mit Friedensreich Hundertwasser und Günther Uecker stehen zwei Künstlerpersönlichkeiten im Fokus, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber durch ihre Liebe zur Natur und deren schützenswerten Raum miteinander verbunden sind. Begleitet wird die Ausstellung von einem „Hundertwasser-Shop“ mit einem breiten Angebot an Büchern, Uhren, Kalendern, Geschirr und vielem mehr. Geöffnet von Dienstag bis Sonntag, täglich von 12 bis 18 Uhr. Eintritt 6/3 Euro.(kd)red

www.nuertingen.de