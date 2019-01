Anzeige

Die Stars von morgen

SindelfingenAn diesem Samstag (ab 11 Uhr) und am Sonntag (ab 9 Uhr) steigt im Sindelfinger Glaspalast die 29. Auflage des Mercedes-Benz JuniorCups. Angesagt haben sich die U 19-Teams von Bayern München, Rapid Wien, Hertha BSC, Glasgow Rangers, des FC Liverpool, von Atlanta United, des FC Schalke 04 sowie des VfB Stuttgart. In einem hochkarätigen Feld treffen die Stars von morgen aufeinander. Mesut Özil, Manuel Neuer, Sami Khedira oder Joshua Kimmich sind nur vier von vielen Spielern, die in Sindelfingen mit starken Leistungen einen Vorgeschmack auf ihre späteren Karrieren gaben. Stehplatz 9/6 Euro (inklusive VVS). Kinder bis 5 Jahre sind frei.

www.mercedes-benz-junior-cup.de

Wahn und Wirklichkeit

KornwestheimNoch bis zum 17. März thematisiert die Präsentation „’Das Reich war uns kein Traum mehr.’ Wahn und Wirklichkeit. Kornwestheim 1931 - 1945“ im Museum im Kleihues-Bau den gesellschaftlichen und politischen Wandel der Stadt Kornwestheim – von ländlich-bäuerlicher Geschlossenheit am Beginn des 20. Jahrhunderts zu sozial-urbaner Offenheit und politischer Zerrissenheit in den 1920er bis 1930er Jahren. Die Ausstellung wirft Streiflichter auf den Prozess der Stadtwerdung Kornwestheims, die dem angestrebten Volksgemeinschaft-Ideal der Nazis vor Ort besondere Akzente verliehen hat. Geöffnet von Freitag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 5,50/2,50 Euro.

www.kornwestheim.de

Klassiker als Musical

FilderstadtAltbekannt und doch ganz neu: An diesem Samstag (15 Uhr) verwandelt sich die FILharmonie in Filderstadt in ein zauberhaftes Märchenland. Das Theater Liberi inszeniert „Aschenputtel“, den berühmten Klassiker der Gebrüder Grimm, als modernes Musical für die ganze Familie. Mitreißende Eigenkompositionen und schwungvolle Choreografien versprechen ein unterhaltsames Live-Erlebnis für Kinder ab vier Jahren. Karten an der Tageskasse 27/23 Euro.

www.theater-liberi.de

Familientag im Museum

WaldenbuchIm Museum der Alltagskultur auf Schloss Waldenbuch ist am Sonntag (11 bis 18 Uhr) ein Familientag zum Dreikönigsfest angesetzt. Auf dem Programm stehen Kamelreiten im Schlosshof von 12 bis 16 Uhr (bei geeignetem Wetter), Märchenstunde mit Geschichten und Legenden über die Heiligen Drei Könige (12 und 13 Uhr), eine Kreativwerkstatt (11 bis 17 Uhr) und der Auftritt des Museumskasperle mit dem Stück „Geheimauftrag für Kasperle“ (14, 15 und 16 Uhr). Eintritt frei ins Museum. Bei einigen Angeboten (Kamelreiten, Kreativwerkstatt, Kasperle und Führungen) wird ein Unkostenbeitrag erhoben.(kd)red

www.museum-der-alltagskultur.de