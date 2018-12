Anzeige

Für Straßenkünstler

StuttgartEs wird gebattelt zum Jahresende im Stadtpalais. An diesem Samstag (ab 14 Uhr) feiert die urbane Hip-Hop-Plattform „Underground Soul Cypher“ im und vor dem Museum ihren zehnten Geburtstag. Mit Tanz- und Zeichen-Workshops, Breakdance Battles, Rap Contests und einer Party. In Workshops können Besucher sich Tipps für Tanzschritte und Graffitis holen. Wer es dann drauf hat, darf sich in einem Wettbewerb mit dem Sprayer Scotty 76 oder mit dem Musiker Amaris am Mikrofon messen. Vorher heißt es Mitfiebern beim „Fresh Kids Battle“ im Foyer, wo die besten Breakdancer gekürt werden. Der Eintritt ist frei.

Für Trödelliebhaber

WaiblingenWer ein Faible für historische Schätze hat, sollte sich den Antik-Trödelmarkt im Bürgerzentrum (An der Talaue 4) an diesem Freitag und am Samstag, jeweils von 9 bis 16.30 Uhr, nicht entgehen lassen. Geboten wird Wertvolles, Edeltrödel, Kuriositäten und Klassiker – kurz alles, was das Sammlerherz höher schlagen lässt. Zahlreiche Händler aus dem süddeutschen Raum haben sich zum größten Hallenmarkt in der Region angekündigt. Im Gepäck haben sie viele Dinge aus Omas und Opas Zeiten, vom Bildern und Schmuck über Porzellan und antike Spielsachen bis hin zu Militaria und vielem mehr. Der Eintritt kostet 4 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.

Für Artistikfans

UlmBereits zum 11. Mal lockt noch bis zum 6. Januar auf der Friedrichsau der Ulmer Weihnachtscircus mit einer neuen spektakulären Programminszenierung. Highlights sind die großen Akrobatik-Truppen des „Chinesischen Nationalcircus“ mit faszinierenden Darbietungen der Erfolgsproduktion „Hong Kong Hotel“ und die „Gerling Truppe“ aus Kolumbien, die im „Globe of Speed“ für rasante Stuntaction sorgt. Vorstellungen sind täglich um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr. Karten sind ab 18/15 Euro (Parkett) erhältlich.

Für Zeitreisende

PforzheimNoch bis einschließlich Sonntag lässt es sich beim Mittelaltermarkt im Blumenhof und an der Barfüßerkirche vortrefflich in alte Zeiten eintauchen. Künstler unterhalten mit Theater und Musik, Gaukelei und Schabernack. Filzerin, Schmied, Silberschmiedin und viele weitere Handwerker laden zum Zusehen und Mitmachen ein. Obendrein bieten zahlreiche Händler ihre Erzeugnisse beziehungsweise Dienstleistungen an. Es gibt auch ein historisches Badehaus. Geöffnet von Montag bis Freitag von 11.30 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. (kd)red

