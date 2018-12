Weihnachten in Tripsdrill. Foto: oh

Originelle Geschenke

StuttgartDie Phoenixhalle im Römerkastell verwandelt sich wieder in ein Pop-Up-Kreativ-Kaufhaus. Designer präsentieren beim „Holy Shit Shopping“ auf 1700 Quadratmetern unter anderem Schmuck, Mode, Fotografie, Möbel, Literatur oder Delikatessen – alles selbst designt oder gemacht. Dazu verpassen DJs dem Event den entsprechenden Soundtrack und machen das „Holy Shit Shopping“ zum Klubabend unter den Weihnachtsmärkten. Geshoppt werden kann an diesem Samstag von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt der etwas anderen Art kostet fünf Euro, Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind frei.

Magischer Rundgang

StuttgartNoch bis zum 6. Januar 2019 öffnet täglich bei Einbruch der Dämmerung der Christmas Garden in der Wilhelma und lädt zu einer magische Reise. Der Zoologisch-Botanische Garten verwandelt sich eine leuchtende Märchenlandschaft mit atemberaubenden Lichtspielen, beeindruckend inszenierter maurischer Architektur und Leuchtfiguren. Betreten kann der etwa zwei Kilometer langen Rundweg jeden Abend ab 17 Uhr, letzter Start ist um 21 Uhr. Geschlossen ist der Christmas Garden am 24. und 31. Dezember. Karten kosten 19 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren 16,50 Euro. Eine Familienkarte ist für 53 Euro zu haben.

Tierische Weihnacht

CleebronnAn diesen Sonntag wird es bei der Tierweihnacht im Wildparadies Tripsdrill ab 12 Uhr wieder besinnlich. Neben über 50 Tierarten gibt es Bastel- und Aktionsstände, eine Waldandacht (13.30 Uhr), ein Weltrekordler am Akkordeon (12 bis 16.30 Uhr) und sogar einen Nikolaus-Besuch. Das Wildparadies Tripsdrill hat im Winter täglich ab 9 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt an Wochenenden und in den Ferien 11/7,50 Euro, ansonsten 8/6,50 Euro.

Ultimativer Höhenflug

FilderstadtAn diesem Samstag öffnet mit der Sprungbude Filderstadt in der die ehemaligen Tennishalle im Weilerhau in Filderstadt-Plattenhardt die größte Trampolinhalle der Welt. Auf 6000 Quadratmetern warten Dutzende verschiedene Trampolin-Attraktionen sowie ein Ninja Hindernis-Parcours. 60 Minuten Sprungzeit kosten 15 Euro. Für Sportler unter 18 Jahren muss eine Haftungserklärung ausgefüllt werden. Kids unter 8 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen. Geöffnet von Montag bis Freitag von 10 bis 20 Uhr, Samstag von 10 bis 21 Uhr, Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Am 24., 25. und 31. Dezember ist geschlossen. Am 1. Januar 2019 ist von 12 bis 18 Uhr geöffnet. (kd)red

