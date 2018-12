Anzeige

Für Weihnachtsmuffel

StuttgartBereits zum achten Mal öffnet an diesem Samstag und am Sonntag mit dem „ KunstKaufHaus“ eine charmante Weihnachtsmarkt-Alternative in den Wagenhallen ihre Tore. Künstler, Gestalter, Handwerker, Kreative und kleine Manufakturen präsentieren auf fast 1500 Quadratmetern Design, Schnickschnack und viel Leidenschaft für Außergewöhnliches abseits des Mainstreams. Geöffnet am Samstag von 14 bis 20 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt.

Für Kunstsinnige

Ludwigsburg Zum „Regenbogen der Kunst“ haben sich 13 Künstler aus dem Bereich Bilderkunst, Skulpturenkunst und Schmuckkunst an diesem Samstag und am Sonntag im Schloss Ludwigsburg im Festinbau angekündigt. Morgen um 14 Uhr ist die Vernissage mit Laudatio, gehalten von Karin Müller, und musikalischer Umrahmung mit einer Klangperformance vom Saxofonist Carlo Burkhardt. An beiden Tagen können Besucher selbst Schmuck aus Silber mit eigenen Symbolen und Botschaften gestalten. Geöffnet am Samstag von 14 bis 21 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Für Familien

GärtringenRund 20 Handwerker und Künstler haben sich an diesem Wochenende zum Rohrauer Scheunenweihnachtsmarkt im Gärtringer Ortsteil Rohrau auf dem Demeter-Hof von Klaus Sindlinger (Gärtringer Straße 33) angekündigt. Sie präsentieren ihr mit viel liebe zum Detail geschaffenen Werke auf Strohballen und zwischen historischen Arbeitsgeräten. Darunter Gebrauchsgegenstände aus Ton, Leder, Holz oder Wolle, weihnachtliche Deko und feine Gaumenfreuden sowie Skulpturen, Gemälde und Schmuck. Mit Streichelzoo und diversen Handwerksvorführungen. Geöffnet an diesem Samstag und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Für Avantgardisten

TübingenBirgit Jürgenssen gehörte neben Valie Export und Maria Lassnig zur Avantgarde der 1970er-Jahre in Österreich. An kunsthistorische Traditionen anknüpfend, entwickelte sie ein eigenständiges Œuvre, das neben einem großen Fundus an Zeichnungen auch Skulpturen, experimentelle Objekte, Videos und vor allem Fotografien umfasst. Mit rund 200 Werken zeigt die Kunsthalle mit „Birgit Jürgenssen. Ich bin“ die erste umfassende Werkpräsentation der Künstlerin in Deutschland. Bis zum 7. Februar geöffnet Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 7/5 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind frei.(kd)red

