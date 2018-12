Anzeige

Für Tattoo-Fans

StuttgartAn diesem Wochenende steigt die „Sensation Tattoo Festival X Mas Special“ in der Liederhalle. Zahlreiche Tätowierer, darunter international preisgekrönte Künstler aus über 30 Nationen zeigen in Stuttgart ihr Können. Darüber hinaus bieten verschiedene Händler und Shops ihre Produkte rund um Piercing, Kleidung, Tattoo und Lifestyle an. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Meet & Greet, einer Food-Lounge und Aftershow Party, sowie auch Tattoo Contests in verschiedenen Kategorien, machen das „Sensation Tattoo Festival X Mas Special“ zum Pflichttermin für Tattoofans und alle, die es werden wollen. Geöffnet an diesem Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Für Filmfreaks

StuttgartNoch bis zum zum 9. Dezember 2018 wird bei der 24. Filmschau der rote Teppich für die besten Regisseure, Schauspieler und Produzenten des Landes ausgerollt. Das Metropolkino bietet mit der zentralen Lage am Schlossplatz und seiner Architektur den perfekten Schauplatz für ein Blitzlichtgewitter im Herzen Stuttgarts. Im Rahmen der 24. Filmschau findet auch der Wettbewerb um den Jugendfilmpreis 2018 statt. Die Filmschau bietet auch einen umfassenden Einblick in die Arbeit der Studierenden der hiesigen Filmhochschulen, allen voran der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg.

www.filmschau-bw.de

Für Naschkatzen

TübingenDas Schokoladen-Festival ChocolART bietet noch bis Sonntag Spitzenmanufakturen und exklusiven Chocolatiers in der Altstadt die Gelegenheit, erlesene Produkte zu präsentieren. Am Samstag lädt der Schokomarkt und der Tübinger Einzelhandel zur langen Schoko-Einkaufsnacht bis 23 Uhr ein. Für kleine Besucher gibt es die mobile Kinder-Schokowerkstatt von Ritter Sport. Geöffnet an diesem Freitag von 10 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.chocolart.de

Für Ausflügler

WiesensteigIn der Kreuzkapelle oberhalb von Wiesensteig ist wieder die rustikale und eigenwillige Holzkrippe zur Weihnachtsgeschichte aufgebaut. Die Kapelle liegt hoch 750 Meter über Wiesensteig im „Goißatäle“ und bietet herrliche Ausblicke ins tief eingeschnittene Obere Filstal bis hin zu den Hausener Felsen. Die Krippe ist bis zum 2. Februar zu besichtigen. Von Neidlingen aus biegt man auf der Hochfläche links ab, dem Schild „Bläsiberghöfe“ nach. Von Wiesensteig kommend ist die Einfahrt rechts. Nach zwei Kilometern erreicht man die Bläsihöfe, wo man das Auto abstellen kann. Der Weg zur Kapelle ist etwa 900 Meter lang, fast eben und leicht begehbar. (kd)red