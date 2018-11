Anzeige

Alte Karten und mehr

StuttgartAn diesem Samstag steigt die Stuttgarter Ansichtskartenbörse in der Liederhalle. Sie ist eine der größten Messen für historische Ansichtskarten in Deutschland. Über 60 Aussteller aus Deutschland sowie aus Österreich, der Schweiz, Frankreich, England, Israel, Holland, Dänemark, Belgien, Italien, Tschechische Republik und Litauen präsentieren Ansichtskarten, Belege, alte Aktien, Notgeld, Heiligenbildchen, Sammelbilder, alte Rechnungen, alte Prospekte, Reklamemarken und andere Papierraritäten. Die Stuttgarter Ansichtskartenbörse ist ein Muss für alle, die sich für historische Dokumente interessieren. Geöffnet ist die Ansichtskartenbörse von 9 bis 15 Uhr, der Eintritt kostet 4 Euro.

www.ansichtskartenmesse-stuttgart.de

Alle Jahre wieder

StuttgartBereits zum fünften Mal steigt an diesem Samstag und am Sonntag die „Schöne Bescherung, der Markt für stilvolle Weihnachten“ im Römerkastell. Angesprochen werden sollen designaffine Besucher. Über 110 Manufakturen aus den Bereichen Mode- und Wohnaccessoires, Papeterie, Design für Kids, Kulinarik und Spirituosen stellen im historischen Ambiente der Phoenixhalle aus. Geöffnet morgen von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Mit Kinderbetreuung. Der Eintritt kostet 8/6 Euro.

www.schoene-bescherung.info

Schuppige Exoten

SindelfingenWenn an diesem Freitag die Fisch & Reptil ihre Pforten öffnet, sind dort schuppige und wirbellose Exoten aus der ganzen Welt zu Gast. In diesem Jahr hat die Messe Sindelfingen eine Region den „Indopazifik im Visier“, so heißt die Sonderschau, in der die Tierwelt zwischen Indischem Ozean und Pazifik vorgestellt wird. Daneben wartet ein breit gefächertes Angebot an Fischen, Schlangen, Echsen, Wirbellosen und Insekten, Zubehör und Futter und Vorführungen auf Aquarianer und Terrarianer und solche, die es werden wollen. Geöffnet bis Sonntag täglich von 10 bis 18 Uhr. Eine Tageskarte kostet 10/8 Euro. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist der Eintritt in Begleitung Erwachsener frei.

www.fisch-reptil.de

Originelles Angebot

WaiblingenAusgewählte Teilnehmer bieten beim „ART-verwandt“- Markt im Schlosskeller von diesem Freitag bis zum 16. Dezember ein erlesenes Repertoire von Mode und Accessoires über Schmuck und Skulpturen aus Eisen, Ton und Holz bis hin zu Seifen und Kräutern an. Ein Ausstellerwechsel nach sieben Tagen sorgt für Abwechslung. Geöffnet Mo., Di., Do., Fr. und So. von 12 bis 20.30 Uhr, Mi. und Sa. von 10 bis 20.30 Uhr. Eintritt frei.

www.art-verwandt-rems-murr.de

Playmobil im Fokus

NürtingenIm Stadtmuseum ist von diesem Sonntag bis zum 10. März 2019 die Ausstellung „Abenteuer PLAYMOBIL Märchen, Ritter und Piraten“ zu sehen. Konzipiert wurde sie von Irmtraud Keller, einer Spezialistin für große Playmobil-Dioramen. Erzählt wird auch die Geschichte des Spielzeugs, von den Anfängen auf der Nürnberger Spielzeugmesse 1974 bis heute. Geöffnet Di. bis Fr. von 14 bis 18 Uhr, Wochenende und Feiertage von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 1,50/1 Euro, eine Familienkarte ist für 3 Euro zu erstehen. (kd)red

www.stadtmuseum-nuertingen.de