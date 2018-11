Anzeige

Echter Vordenker

StuttgartErst­mals zeigt die Staats­galerie ihren umfang­reichen Marcel Duchamp-Bestand, ergänzt um das Archiv des Schweizer Künstlers und Duchamp-Forschers Serge Stauffer, in einer Aus­stellung. „Marcel Duchamp. 100 Fragen. 100 Antworten.“ heißt die Schau, die von diesem Samstag bis zum 10. März 2019 zu sehen ist. Indem Marcel Duchamp (1887-1968) einen Alltagsgegenstand zum Kunstwerk erklärte und damit als Erfinder des ready-made die Kunstgeschichte revolutionierte, wurde er zum Vordenker einer ganzen Generation von Konzeptkünstlern. Geöffnet täglich von 10 bi 18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 20 Uhr. Montags geschlossen. Eintritt 12/10 Euro (inklusive Sammlung), 11,50/9,50 Euro (ohne Sammlung).

www.staatsgalerie.de

Backen im Museum

WaldenbuchDer Duft der Vorweihnachtszeit zieht an diesem Sonntag (11 bis 17 Uhr) beim Familientag „Weihnachtsbäckerei“ durch das Museum der Alltagskultur auf Schloss Waldenbuch. In der Backwerkstatt können Kinder selbst gebackene Weihnachtsmänner und Weihnachtsbäume verzieren. Auch in der Weihnachtskarten-Werkstatt und beim Gestalten von Papierengeln und Zuckernüssen kann sich der Nachwuchs kreativ ausleben. Wer nur zuschauen möchte, kommt beim Zucker- und Schokoladengießer auf seine Kosten. Für einige Angebote wird ein geringer Unkostenbeitrag erhoben, der Eintritt ins Museum ist frei.

www. museum-der-alltagskultur.de

Europapark öffnet

RustAn diesem Samstag öffnet der Europapark wieder seine Tore für die Wintersaison: Bis zum 6. Januar 2019 ist der Freizeitpark winterlich und weihnachtlich geschmückt und kunstvoll illuminiert. Lichterketten beleuchten die Wege und feiner Plätzchenduft steigt in die Nase. Eines der Highlights ist von Beginn an der altertümliche Christkindlesmarkt: In zahlreichen Zelten werden historische Handwerksberufe vorgestellt und bei Einbruch der Dunkelheit verleihen Fackeln und Feuerstellen dem Ganzen einen besonders stimmungsvollen Rahmen.

www.europapark.com

Filme über Frauen

TübingenNoch bis zum 28. November bringt das Filmfest „FrauenWelten“ Lebenswirklichkeiten von Frauen aus der ganzen Welt auf die Leinwand. Über 30 Spiel- und Dokumentarfilme von weiblichen und männlichen Regisseuren aus mehr als 20 Ländern erzählen eindrücklich von Frauen, die sich für soziale Gerechtigkeit und gegen patriarchale Strukturen stark machen. Das Festival wird von einem umfangreichen Rahmenprogramm begleitet, das mit Ausstellungen und Diskussionsrunden anregt, sich mit der Thematik zu beschäftigen.

www.frauenrechte.de/filmfest

Fontaine mit Licht

ReutlingenLicht und Farben geben an diesem Samstag (18 bis 24 Uhr) den Ton bei der verkaufslangen Nacht „Reutlingen leuchtet“ in der Innenstadt an. Highlight der Einkaufsnacht ist eine LED-Wassershow am Marktplatz. Die bis zu 10 Meter hohe Wasserfontänenshow, illuminiert durch buntes Licht und untermalt mit Musik, ist einzigartig in der Region. Von 18 Uhr bis 22.30 Uhr jeweils alle 45 Minuten tanzen die Fontänen in die Luft. (kd/jp)red

www.tourismus-reutlingen.de