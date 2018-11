Anzeige

StuttgartDer Stuttgarter Messeherbst lockt noch bis zum 25. November mit zehn abwechslungsreichen Schauen aufs Stuttgarter Messegelände beim Flughafen. Den Auftakt macht die „Mineralien, Fossilien, Schmuck“ (bis 18. November), an diesem Samstag starten dann die Einkaufs- und Erlebnismesse „Familie & Heim“ (bis 25. November) sowie die Heimtiermesse „Animal“ (bis 18. November). Wer Spiele, Puzzles und Co sucht, ist auf der Spielemesse (22. bis 25. November) richtig. Des weiteren finden die „Modell + Technik“ (22. bis 25. November), und jeweils vom 23. bis 25. November die „veggie & frei von“, die „Stuttgarter Auetotage“, die „Babywelt“ und die „Eat & Style“ statt. Der Stuttgarter Messeherbst hat von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, am Wochenende von 9 bis 18 Uhr. Eintrittskarten kosten inklusive VVS-Kombiticket 14 Euro, ermäßigt 11 Euro.

StuttgartNoch bis einschließlich Sonntag stehen rassige Pferde beim „Internationalen Reitturnier German Masters“ in Schleyerhalle und Porsche-Arena im Fokus. Das Pferdesportereignis der Extraklasse lockt mit hochklassigen Springwettbewerben, eleganten Dressuren, spannenden Gespannfahrten und faszinierenden Voltigierübungen. Dabei macht wie immer die Weltelite des Pferdesports im Stuttgarter Hallenduo Station. Sportliches Highlight ist der „Große Preis von Stuttgart“ am Sonntag (ab 15 Uhr), der zeitgleich die Qualifikation zum Weltcupfinale ist.

StuttgartKlein, aber fein – so beschreiben die Macher der Kulinart im Römerkastell, die an diesem Samstag (12 bis 22 Uhr) und am Sonntag (10 bis 19 Uhr) stattfindet, ihre Genussmesse. Stars der Verkaufs- und Verbrauchermesse sind authentische Delikatessen aus nachhaltiger Produktion, regionale Spezialitäten nach überlieferten Rezepturen und Exoten, die Geschichten von Identität und Leidenschaft erzählen. Rund um den Herd treffen Technik für die Kochwerkstatt, Accessoires und Ausstattung in formschönem Design aufeinander. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre sind frei.

Eislingen/FilsAn diesem Samstag (16 bis 22 Uhr) steigt die zweite Gebauer's Weinmesse im Zweigwerk 11. Rund 35 Weingüter bieten dabei über 350 ausgezeichnete deutsche und internationale Weine an, die natürlich nach Herzenslust verkostet werden können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit mit Top-Winzern und jungen Aufsteigern direkt in Kontakt zu treten. Eine Tageskarte kostet 10 Euro.

KarlsruheMit den Niederlanden als Gastland und einer Fülle von Lesungen bekannter Autoren wird die 36. Karlsruher Bücherschau bis zum 2. Dezember wieder zum Literaturfest. Etwa 300 Verlage zeigen im Regierungspräsidium Karlsruhe ihre Buchproduktionen. Rund 90 Veranstaltungen bieten Gelegenheit zu Begegnungen mit Autoren. Geöffnet täglich von 10 bis 20 Uhr. Eintritt 2/1 Euro. Kinder bis 14 Jahre sind frei. Ebenso ist täglich ab 19 Uhr ist der Eintritt in die Ausstellung frei. (kd)red

