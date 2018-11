Anzeige

Made in Stuttgart

StuttgartAlle zwei Jahre gestalten Stuttgarter Theater mit dem Publikum und Künstlern ein Wochenende für heimische interkulturelle Produktionen und Projekte. Noch bis einschließlich Sonntag stehen so bei „Made in Stuttgart“ diverse Theateraufführungen, Lesungen, Filme, Tanz und Konzerte sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche auf dem Programm. Veranstaltungsorte sind das Stuttgarter Theater – FITZ! Figurentheaterzentrum, das Junges Ensemble Stuttgart (JES), das Kulturzentrum Laboratorium, das Schauspiel Stuttgart, das Studio Theater, das Theater am Faden, das Theaterhaus, das Theater Rampe und das Theater tri-bühne.

www.madeingermany-stuttgart.de

Party bis zum Morgen

LudwigsburgAn diesem Samstag steigt die 25. Ludwigsburger Live-Nacht. Freuen können sich Nachtschwärmer auf hochkarätige Bands, die in den angesagtesten Lokalen der Barockstadt bis in die frühen Morgenstunden für Partystimmung sorgen. Spielbeginn ist in den meisten Lokalen um 21 Uhr, nur in den Klubs müssen die Besucher eine Stunde länger warten. Eintrittsbändchen, die freien Zugang zu allen beteiligten Lokalen und Live-Bands gewähren, gibt es für 12 Euro bei allen teilnehmenden Lokalen .

www.live-nacht-ludwigsburg.de

Röhrende Motoren

StuttgartAn diesem Freitag und am Samstag (jeweils von 19 bis 23 Uhr) röhren beim 36. ADAC Supercross wieder die Motoren. Die Traditionsveranstaltung in der Schleyerhalle reißt nicht nur Fans des Hallen-Motocross vom Hocker. Zuschauer dürfen sich auf spektakuläre Rennen und Zweikämpfe auf der Strecke, Top-Profis aus Europa und Nordamerika, atemberaubende Sprünge und Stunts bei der Freestyle-Show und ein attraktives Rahmenprogramm freuen. Karten (ab 35/19 Euro) gibt es in mehreren Kategorien.

www.supercross-stuttgart.de

Edler Winterzauber

LudwigsburgDrei Tage lang verwandelt sich ab diesem Freitag der Park vor dem Barockschloss Monrepos bis zum See in eine stimmungsvolle Pagoden-Ausstellung. Beim „Winterzauber“ zeigen regionale, nationale und internationale Aussteller und Manufakturen eine Auswahl schöner Dinge, die den Gabentisch bereichern. Angeboten werden ausgefallene Kreationen und Produkte zu den Themen Einrichtung, Antiquitäten, Schmuck, Mode, Wellness, Literatur, Technik und Kulinarik. Mit Rahmenprogramm und Depotservice. Geöffnet heute und morgen von 11 bis 10 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Eintritt 9/7 Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre in Begleitung eines Erwachsenen sind frei.

www.winterzauber-messe.de

Keine Massenware

TübingenLifestyle und Design stehen an diesem Samstag und am Sonntag (jeweils von 11 bis 18 Uhr) beim Stilwild-Markt in der Hermann-Hepper-Halle und in der Gemeinschaftsschule West im Fokus. Es präsentieren sich viele kleine Labels, Jungdesigner, Hersteller und Händler, die im Zeitalter des Internets oft selbst kein eigenes Ladengeschäft mehr besitzen. Es gibt zahlreiche, ausgefallene Produkte kreativer Köpfe fernab von Massenware. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder unter 12 Jahren sind frei. (kd)

www.stilwild.de