Kürbis-Schlachtfest

LudwigsburgNoch bis einschließlich Sonntag ist die Kürbisausstellung im Blühenden Barock geöffnet. Am Sonntag (ab 12 Uhr) geht es den Feldfrüchten beim Kürbis-Schlachtfest an den Kragen. Dabei werden die Siegerkürbisse der Wiegemeisterschaften geschlachtet und es besteht die Möglichkeit an das begehrte Saatgut der Giganten zu kommen. Und wer noch ein paar Tipps von den Profis haben will, kann sich Ratschläge und Pflegeanleitungen von den erfahrenen Züchtern holen. Geöffnet täglich von 9 bis 18 Uhr. Zu bezahlen ist der reguläre Eintritt ins Blühende Barock (9/4,50 Euro). Kinder bis vier Jahre sind frei.

www.kuerbisausstellung-ludwigsburg.de

Musik in der City

GöppingenGetreu dem Motto „Einmal bezahlen, überall dabei“ steigt an diesem Samstag (ab 21 Uhr) die Göppinger Musiknacht. Angesagt haben sich 20 Livebands in 20 Locations. Dabei sind unter anderem die italienischen Bluesrocker von Ramrod (Stadtkirche), Ausnahmegitarrist Siggi Schwarz (Prestige) und Fast Lane (City Pool). Tickets für 10 Euro gibt es in allen teilnehmenden Lokalen.

www.musiknacht-gp.de

Lifestyle mit Schaf

MünsingenNoch bis einschließlich Sonntag lockt das Messeduo „schön & gut“ und die „Slow Schaf“ ins Alte Lager. Bei der „schön & gut“ dreht sich alles rund um Essen, Wohnen und Lifestyle: Ausgewählte Aussteller präsentieren regionale und internationale Spezialitäten, Inspirierendes zu Tisch- und Wohnkultur, Feines zum Wohlfühlen. Auf der „Slow Schaf“ gibt es Leckereien und Produkte von Lammwurst über Käse und Ziegenmilchseife bis hin zu Kleidung aus Biosphärenwolle alles rund ums Schaf. Dazu sind eine Rassenschau und ein Rahmenprogramm mit Wissenswertem rund um Schäfer, Schaf und Ziege angekündigt. Geöffnet täglich von 11 bis 18 Uhr. Ein Kombiticket für beide Messen kostet 8 Euro.

www.reutlingen-messe.de

Markt mit Park

Kirchheim Der Gallusmarkt, der am 5. November stattfindet, ist einer der ältesten Krämermärkte Baden-Württembergs – urkundlich verbürgt seit 1574. Rund 200 Markthändler haben sich dazu angesagt. Seit vielen Jahren laden die Kirchheimer Einzelhändler am Vortag des Marktes von 12.30 bis 17.30 Uhr zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Bereits an diesem Freitag und am Samstag lockt auch ein großer Vergnügungspark mit vielen Fahrgeschäften auf den Festplatz Ziegelwasen. Ein weiteres Highlight ist der Sonntags-Wochenmarkt mit frischen Angeboten. Den Abschluss des Gallusmarktes bildet am Montagabend um 20 Uhr das große Feuerwerk am Ziegelwasen.

www.kirchheim-teck.de

Über 830 Aussteller

KarlsruheNoch bis einschließlich Sonntag zeigt Verbrauchermesse „offerta“ in Rheinstetten mit über 830 Ausstellern Neues und Bewährtes rund um die Themen „Freizeit & Mobilität“, „Bauen & Informieren“, „Leben und Wohnen“, „Einkauf & Genuss“. Unterhaltung bieten täglich wechselnde Shows, die Kochbühne und die Beauty- und Style-Box. Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr. Eintritt 10/8,50 Euro. Kinder von 6 bis 11 Jahre 3,50 Euro, Schüler von 12 bis 17 Jahre 5 Euro. (kd)red

www.offerta.info