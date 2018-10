Stöbern in der Kreuzkirche. Foto: oh

„Bewegt seit 1893“

StuttgartDie Ausstellung „Bewegt seit 1893 - 125 Jahre VfB Stuttgart“, die noch bis zum 2. April 2019 im Mercedes-Benz-Museum zu sehen ist, schlägt einen Bogen über 125 Jahre Vereinsgeschichte des Schwabenklubs. Mehr als 100 Exponate sind zu sehen – von Meisterschale und Pokale über Trikots, Fußballschuhe, Wimpel und Spielerauszeichnungen bis hin zu Fotos und Eintrittskarten. Besonderes Schmankerl: Rund um die Tribüne im Ausstellungsraum Collection 5 sind Fahrzeuge aus der Geschichte von Mercedes-Benz mit Bezug zu den Schlüsseljahren des VfB platziert. Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10/5 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre sind frei.

Stuttgart Nach zwei Jahren intensiver Sanierung ist öffnen sich wieder die Tore zu den Wagenhallen. Von diesem Freitag bis einschließlich Sonntag wird die Wiedereröffnung des außergewöhnlichen Kulturtempels bei freiem Eintritt mit viel Kunst und natürlich einigen Konzerten gefeiert. Geöffnet am Freitag ab 21.30 Uhr, am Samstag ab 22 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr. Am Sonntag stehen gleich vier Liveacts auf dem Programm: El Flecha Negra (Cumbia/Reggae), Fezzmo (Balkan/Klezmer/Gypsy Sounds), Die Brenz Band und bellalebwohl (Folkpunk).

Nürtingen An diesem Wochenende lohnt sich der Besuch in der Neckarstadt gleich dreifach: Zum einen sind am Sonntag von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte im Rahmen des Verkaufsoffenen Sonntags geöffnet. Außerdem locken bereits zum 30. Mal die Nürtinger Kunsttage. Letztere machen die ganze Stadt mit Kunst in Schaufenstern und Geschäften zur Galerie. Und am Samstag und Sonntag öffnet jeweils von 11 und 18 Uhr der Kunsthandwerkermarkt in der Kreuzkirche seine Tore.

BöblingenRund 50 Aussteller aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland haben sich an diesem Samstag und am Sonntag zum Retro- und Antikmarkt in der Legendenhalle angekündigt. Angeboten werden antiker Schmuck, englische Stilmöbel, Biedermeier, Retro Einrichtungsstücke, Tafelsilber und mehr. Vom alten Medizinball über angesagte Cabrio-Koffer, Industrieleuchten bis hin zu kuriosen Einzelstücken bleiben keine Wünsche offen. Am Sonntag gibt es einen kostenlosen Expertenservice. Der Eintritt kostet 5 Euro (ermäßigt 4 Euro) und gilt für beide Tage. Geöffnet am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

BacknangIn der Backnanger Stadthistorie hat der Backnanger Gänsekrieg Anfang des 17. Jahrhunderts einen ganz besonderen Ehrenplatz. Bis heute feiern die Backnanger das historische Ereignis mit einem großen Fest und an diesem Sonntag ist es wieder soweit: Der Abmarsch der Gänseparade am Adenauerplatz ist auf 12.45 Uhr terminiert. Der Gänsemarkt mit verkaufsoffenem Sonntag beginnt um 13 Uhr. Dabei laden über 100 Geschäfte zum entspannten Shoppen und Flanieren ein. Der gesamte Busverkehr des BK-Busses ist im Stadtverkehrsgebiet von 12 bis 19 Uhr kostenlos.(kd)red

