Auf Räuberjagd

StuttgartWer kennt ihn nicht, den Mann mit den sieben Messern? In der neuen Mitmachausstellung „Räuber Hotzenplotz“ erzählt das Junge Schloss von diesem Samstag bis zum 23. Juni 2019 die Abenteuer des berühmten Schurken. Die Ausstellung bezieht sich auf den ersten Band der Hotzenplotz-Geschichten. Zahlreiche Spielstationen geben die Erzählung wieder und lassen die Kinder die Jagd von Kasperl und Seppel nach dem Räuber nacherleben. Auch das Leben und Wirken des Autors Otfried Preußler wird thematisiert. Geeignet für Kinder ab vier Jahren. Geöffnet Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, am Wochenende, an Feiertagen und in den Ferien von 10 bis 18 Uhr. Eintritt 3,50/2 Euro, Familienkarte ab 5,50 Euro. Kinder bis 4 Jahre frei.

Lange Party-Nacht

WaiblingenBei der Live-Nacht feiert die Crème de la Crème der lokalen Livemusik-Szene an diesem Samstag (ab 21 Uhr) zusammen mit den Nachtschwärmern eine lange Party-Nacht in den angesagten Innenstadt-Lokalen der Stauferstadt. Besucher erwerben einmalig ein Eintrittsbändchen für 12 Euro an der Abendkasse, mit dem sie freien Zugang zu allen beteiligten Lokalen und Live-Bands haben. Eintrittsbändchen gibt es in allen beteiligten Lokalen.

Edle Steine

FellbachVom ersten Schlag bis zum letzten Schliff: Die 48. Internationale Herbstbörse für Mineralien, Fossilien, Edelsteine, Schmuck und Zubehör am Samstag und Sonntag in der Schwabenlandhalle Fellbach lockt erneut mit einem breit gefächerten Angebot. Egal ob perfekt ausgebildeter Kristall, exotische Versteinerung oder ein glitzerndes Amulett – bei der Herbstbörse gibt es sowohl das passende Equipment, um selbst auf Sammeljagd zu gehen, als auch Raritäten aus der Mineralien- und Fossilienwelt und fertigen Preziosen. So kommen spezialisierte Sammler ebenso auf ihre Kosten wie interessierte Familien. Auch echte „Eyecatcher“ aus aller Welt finden sich auf den Tischen der mehr als 100 internationalen Händler. Geöffnet am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Eintritt 5/4 Euro. Kinder unter 10 Jahren sind frei.

Fest ums Kraut

Leinfelden-Echterdingen Zum 40. Filderkrautfest werden an diesem Samstag (14 bis 23 Uhr) und am Sonntag (11 bis 20 Uhr) bei Blasmusik, Krautgerichten, Krautwetthobeln und Spitzkrautstemmen wieder mehr als 40 000 Besucher erwartet. Mit dem traditionellen Fassanstich am Samstag um 14 Uhr wird das Filderkrautfest eröffnet. Es folgen zwei Tage voller kulinarischer Genüsse und Unterhaltung auf Plätzen und Straßen, in Gaststätten, Scheunen, Hallen und Lauben der Stadt. Mit dem Oldtimerkorso „Spitzkraut-Classics“ am Sonntag (ab 12 Uhr).

Genuss im Fokus

LudwigsburgAn diesem Samstag (12 bis 20 Uhr) und am Sonntag (12 bis 18 Uhr) steigt die Genussmesse „Kulinarika" im Urbanharbor (Grönerstr. 25). Die Messe richtet sich an alle Freunde des guten Geschmacks, von der Produktion über Zubereitung und Ausstattung bis hin zum Verzehr. Der Eintritt kostet 10 Euro.

