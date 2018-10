Anzeige

Legendäre Waffe

StuttgartSeit jeher fasziniert das Schwert die Menschen: Als tödliche Waffe, Hightechprodukt, symbolträchtiges Prestigeobjekt und Insigne von Herrschern gelangte es in Gräber, war Opfer für Götter, Gegenstand von Mythen und Legenden sowie beliebtes Objekt auf Bildern aller Art. Die neue Ausstellung „Faszination Schwert“, die von diesem Samstag bis zum 28. April 2019 im Landesmuseum Württemberg zu sehen ist, bietet die Gelegenheit, sich mit der Kulturgeschichte der legendären Waffe auseinanderzusetzen. Geöffnet Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr, Freitag bis Sonntag 10 bis 19 Uhr. Am Eröffnungswochenende ist der Ausstellungsbesuch kostenfrei, sonst kostet der Eintritt 9/7 Euro.

www.schwert-stuttgart.de

Am Puls der Zeit

HerrenbergDie alljährliche Leistungsschau rund um die Stadthalle ist ein repräsentatives Schaufenster der Region. Mit über 150 Ausstellern aus allen Bereichen des täglichen Lebens zeigt sich die 44. Auflage der beliebten Herbstmesse dynamisch und am Puls der Zeit. Ergänzt wird die Herbstschau durch ein Rahmenprogramm mit vielfältigen Unterhaltungs- und Informationsmöglichkeiten für Groß und Klein . Mit Bauernmarkt in und vor der Viehversteigerungshalle und verkaufsoffenem Sonntag (13 bis 18 Uhr) in der Altstadt. Los geht es an diesem Freitag von 12 bis 18 Uhr. Am Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr und am Montag von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

www.herbstschau-herrenberg.de

Dicke Dinger

LudwigsburgAn diesem Sonntag (ab 13.30 Uhr) steht bei der Kürbisausstellung im Blühenden Barock die Europameisterschaft im Kürbiswiegen auf dem Programm. Zu knacken ist die Bestmarke des belgischen Züchters Mathias Willemijns aus dem Jahr 2016, dessen Kürbis 1190,5 Kilogramm auf die Waage brachte. Die drei schwersten Kürbisse Europas werden bis zum Ende der Kürbisausstellung am 4. November auf dem Ausstellungsgelände präsentiert. Zu bezahlen ist der normale Eintritt ins Blühende Barock (9/4,50 Euro). Die Ausstellung ist täglich von 9 bis 20.30 Uhr geöffnet.

www.kuerbisausstellung-ludwigsburg.de

Erlebnisse im Kloster

LorchAn diesem Sonntag öffnen sich wieder die Tore der ehemaligen Klöster im Land zum „Erlebnistag im Kloster“. Viele mittelalterliche und barocke Klöster der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg sowie das Kloster Bronnbach bieten ein vielfältiges Programm unter dem Motto „Kloster – Kirche – Küche“. In Kloster Lorch fällt der „Erlebnistag“ zusammen mit dem traditionellen Kürbisfest. Parkplätze gibt es direkt am Kloster. Weitere Parkmöglichkeiten sind am Bahnhof oder am Schäferfeld zu finden. Von dort führt ein zehnminütiger Spaziergang zum Kloster. Der Eintritt ist frei.

www.kloster-lorch.com

Kunst am Markt

Dettingen an der ErmsBereits zum 24. Mal steigt an diesem Samstag (13 bis 18 Uhr) und am Sonntag (11 bis 18 Uhr) der große Kunsthandwerkermarkt auf dem Marktplatz. Das Angebot reicht über Gartenkeramik und Gefilztes über Designerschmuck bis hin zu Windrädern. Mit verkaufsoffenem Sonntag (12 bis 17 Uhr).(kd)red

www.dettingen-erms.de