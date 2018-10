Foto: oh

Alexander Lacey. Foto: oh

Mostfest im Museum

BeurenAn diesem Sonntag steigt von 11 bis 18 Uhr das traditionelle „Moschtfescht“ im Freilichtmuseum – wie immer mit einem attraktiven Programm rund um Äpfel, Saft und Most. Verarbeitet werden eigene Äpfel aus den Museumswiesen. Schließlich liegt das Museumsdorf inmitten von Streuobstwiesen und setzt sich aktiv für deren Erhalt ein. Zupacken können Erwachsene und Kinder beim Waschen, Mahlen und Pressen des Obstes an einer mobilen, von Hand betriebenen Presse. Der frisch gepresste Apfelsaft darf auch gleich probiert werden. Es gelten die normalen Eintrittspreise (7/3,50 Euro, Familien 15 Euro).

www.freilichtmuseum-beuren.de

Die City leuchtet

WaiblingenDie Innenstadt wird an diesem Freitag im Zuge von „Waiblingen leuchtet“ in ein farbiges Lichtermeer getaucht. Der Einzelhandel hat bis 23 Uhr geöffnet und bietet ein nächtliches Einkaufserlebnis. Dazu setzen Feuershows, Kerzenschein und Lichtinstallationen die historischen Fachwerkhäuser in Szene und sorgen im Zusammenspiel mit farbigen Wasserelementen für eine ganz besondere Atmosphäre.

www.waiblingen.de

Zirkus im Stauferpark

GöppingenDer in Monte Carlo im Jahre 2017 preisgekrönte Zirkus Charles Knie gastiert von diesem Samstag bis zum 10. Oktober im Stauferpark. Das Ensemble ist international besetzt. Die Artisten kommen aus England, Russland, Polen, Bulgarien, Ukraine, Italien, Australien, Portugal, Chile, Venezuela und Deutschland. Dabei ist auch der international bekannte englische Tierlehrer Alexander Lacey mit seiner gemischten Raubtiernummer. Vorstellungen unter anderem an diesem Samstag um 16 und 19.30 Uhr, am Sonntag um 16 und 11 und 15 Uhr. Karten für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahre kosten 15 bis 34 Euro, Kinder von 3 bis 14 Jahre bezahlen 12 bis 30 Euro. Kinder unter 3 Jahren haben freien Eintritt, allerdings ohne Anspruch auf einen eigenen Sitzplatz.

www.zirkus-charles-knie.de

Lange Kürbisnacht

WaldenbuchMit Feuerschalen, Kürbisgeistern, Lichtern und illuminierten historischen Gebäuden erstrahlt Waldenbuch an diesem Samstag (17 bis 22 Uhr) bei der „Langen Kürbisnacht“ in ganz besonderem Flair. Fachgeschäfte, Gastronomen, Marktbeschicker und Kleinunternehmen halten herbstliche Angebote bereit. Ein Flohmarkt lädt zum Bummeln bis in die späten Abendstunden ein. Weitere Highlights sind die Kreativwerkstatt für Kinder im Museum der Alltagskultur, ein Kürbisgeister-Wettbewerb, der Laternenumzug sowie Leucht- und Feuerartistik. Der Eintritt ist frei.

„Facettenreich“

PforzheimUnter dem Motto „Facettenreich“ präsentieren sich die Museen und Galerien zur Pforzheimer Museumsnacht an diesem Samstag. In der Zeit von 17 bis 23 Uhr wird ein vielseitiges Programm für alle Altersstufen geboten. Dauer- und Wechselausstellungen laden zu einem Besuch ein, bereichert durch ein Programm aus Tanz, Musik, Film, Führungen, Mitmachaktionen und kulinarischen Angeboten. Ein spezielles Kinderprogramm mit allerlei Workshops, unter anderem im Technischen Museum ist von 17 bis 20 Uhr angesetzt . Der Eintritt ist frei. (kd)red

www.pforzheim.de